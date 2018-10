Pendolari del sesso | tra Vercelli e Novara

Lourdes - l’allarme dei fedeli : “Vogliono destinare ai Pendolari i treni dei pellegrini” : Il Coordinamento nazionale pellegrinaggi italiani (Cnpi) esprime preoccupazione per la notizia della presunta intenzione di dirottare al trasporto dei pendolari i convogli finora destinati ai fedeli diretti a Lourdes .Continua a leggere

Pendolari della salute : torna #comeacasa : Autunno all’insegna della solidarietà e del sostegno alle persone in difficoltà: dal 16 al 30 settembre è attiva la campagna sms solidale #comeacasa di CasAmica Onlus, associazione impegnata da oltre 30 anni ad offrire accoglienza e supporto ai “ Pendolari della salute ” e ai loro familiari. Per aiutare CasAmica Onlus a garantire un posto letto e il calore di una famiglia alle persone malate costrette a sottoporsi a cure lontano da casa basta un ...

La voce della Politica I non Pendolari di Basilicata sollecitano interventi allo scalo di Ferrandina : Dopo l'ultimo allagamento del sottopasso della stazione ferroviaria di Ferrandina , il comitato dei non pendolari è tornato a sollecitare un intervento risolutivo da parte di Rfi, la società del gruppo ...

Fiumicino-Ostia - chiuso il ponte della Scafa : i Pendolari protestano - : La chiusura temporanea decisa senza preavviso per effettuare accertamenti strutturali per "criticità diffuse". Il ponte è un collegamento importante per cittadini e pendolari diretti verso il litorale ...