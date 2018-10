Pd | il primo ministro spagnolo Sanchez | “Un onore stare dalla parte dell’Italia che non

Sri Lanka - il presidente sospende il Parlamento : rimosso il primo ministro : Il presidente dello Sri Lanka ha sospeso il Parlamento dopo aver sostituito il primo ministro, Ranil Wickremesinghe , nel pieno di una pesante crisi politica. Le attività dell'Aula sono state sospese ...

È morto a 80 anni Wim Kok - primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002 : È morto a 80 anni Wim Kok, primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002, esponente del Partito del Lavoro dei Paesi Bassi che fu, secondo molti, un modello per quei leader socialdemocratici che tra la fine degli anni The post È morto a 80 anni Wim Kok, primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002 appeared first on Il Post.

Facebook ha assunto Nick Clegg - l'ex vice primo ministro britannico : L'assunzione di Clegg " che alle elezioni del 2010 portò i Liberaldemocratici a un ottimo risultato elettorale e al governo, prima che arrivasse una grande crisi politica interna " arriva mentre ...

Facebook ha assunto Nick Clegg - ex vice primo ministro britannico - come capo della comunicazione : Nick Clegg , ex leader del Partito liberaldemocratico britannico e vice primo ministro del Regno Unito sotto il governo di David Cameron, è stato assunto direttamente da Mark Zuckerberg per gestire ...

Facebook ha assunto Nick Clegg - l’ex vice primo ministro britannico : Facebook ha assunto Nick Clegg, l’ex capo del Partito Liberaldemocratico britannico e vice primo ministro del Regno Unito tra il 2010 e il 2015, come responsabile dei sui affari globali e capo della comunicazione. Il Financial Times, che per primo The post Facebook ha assunto Nick Clegg, l’ex vice primo ministro britannico appeared first on Il Post.

Facebook assume l'ex vice primo ministro britannico Nick Clegg : Il social network più famoso al mondo ha appena assunto l'ex vice primo ministro britannico Nick Clegg e l'ha messo a capo del team, dedicato agli affari globali e alla comunicazione. Clegg, classe '...

"primo Calenda a passare una qualsiasi elezione". L'ironia dell'ex ministro per la nomina del figlio a delegato scolastico : Che l'autoironia paghi è risaputo. Che possa aiutare anche nei sondaggi politici è tutto da vedere. Intanto Carlo Calenda la utilizza come leitmotiv su tutti i suoi canali social. Twitter è il suo "campo di battaglia" preferito. Il suo ultimo cinguettio ne è la conferma. In seguito all'elezione del figlio come delegato scolastico l'ex ministro ci ha tenuto a sottolineare il suo orgoglio paterno con un certo sarcasmo. ...

Cina : visita del primo ministro Li Keqiang in Olanda dimostra la continua apertura reciproca tra i due Paesi : ... la stabilità e la prosperità della regione e del mondo. Lu Kang ha affermato che entrambe le parti hanno concordato di tutelare il multilateralismo e il libero commercio tramite una cooperazione più ...

Li Keqiang incontra il primo ministro del Kirghizistan : Dal canto suo, Abylgaziyev ha affermato che il Kirghizistan sostiene fermamente la politica di "Una sola Cina", partecipa attivamente all'iniziativa "Una cintura, una via" e intende ampliare la ...

Fiat Chrysler Serbia : nonostante le parole del primo ministro la preoccupazione non diminuisce : Fiat Chrysler in Serbia è venuta proprio nel momento in cui iniziò la crisi economica globale, quando gli investimenti nel mondo ristagnavano. I dipendenti di Fiat Chrysler in Serbia sono molto ...

La promessa del primo ministro Conte : : «Sono arrivato sei ore dopo il disastro. Ho tenuto due consigli dei ministri in 48 ore e stanziato subito 33 milioni. A distanza di 40 giorni abbiamo il decreto»

Il primo ministro iracheno che scontenta – a metà – sia Stati Uniti che Iran : L'Iraq è senza governo dalle elezioni dello scorso maggio, ma ora le cose sembrano essersi sbloccate: in maniera inaspettata The post Il primo ministro iracheno che scontenta – a metà – sia Stati Uniti che Iran appeared first on Il Post.

L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE : L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb ha annunciato che intende presentarsi come candidato presidente della Commissione Europea per il Partito Popolare Europeo (PPE), il principale gruppo politico europeo di centrodestra. Il PPE sceglierà il suo candidato ufficiale nel corso di The post L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE appeared first on Il ...