Pavia | non si ferma all' alt e provoca incidente | denunciato 2

Pavia : non si ferma all'alt e provoca incidente - denunciato : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Lo hanno sorpreso in una zona di spaccio a bordo di un'auto, ma quando gli hanno intimato l'alt, ha ingranato la marcia tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento rocambolesco terminato solo quando l'auto uìin fuga si è schiantata contro un furgone. E' accaduto nel tar

Pavia non è una città per disabili : la denuncia dell'Aila arriva in Procura : L'esposto per la "mancata eliminazione delle barrierer architettoniche nel centro storico, dai palazzi delle istitutizioni a studi medici e farmacie"

Il Como conferma : non giocherà Ma il Pavia ufficialmente non lo sa : Per la Lega dilettanti Pavia-Como è regolarmente in programma domani alle 15. Per il Pavia, pure. Perché fino al tardo pomeriggio di ieri nessuna comunicazione, né ufficiale né di altro tenore, era ...