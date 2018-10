Pacchi esplosivi | arrestato un uomo Nel suo furgone foto del presidente

Pacchi esplosivi inviati a Obama e Clinton Evacuata Cnn a New York foto|video|live : I Pacchi sospetti inviati agli uffici dell'ex presidente Usa e dell'ex Segretario di Stato. Sono intercettati dal Secret Service. Evacuati anche gli uffici della Cnn a New York

