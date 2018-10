USA - UN ARRESTO PER Pacchi bomba : "PRINCIPALE E UNICO SOSPETTATO"/ Ultime notizie - 56enne fermato grazie a DNA : Usa, due nuovi PACCHI BOMBA a Cory Booker e James Clapper. Ultime notizie: sale a 12 il numero di ordigni spediti negli ultimi giorni ai detrattori di Donald Trump(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:23:00 GMT)

Pacchi bomba - capo Fbi : ancora domande : 22.08 "Crediamo di avere catturato l'uomo giusto ma ci sono ancora tante domande senza risposta":lo ha detto il capo dell'Fbi Chris Wray, riferendosi a Cesar Sayoc, arrestato oggi in Florida in connessione ai 13 Pacchi bomba intercettati sinora e indirizzati a esponenti dem e personalità di spicco, tutti bersagli degli attacchi di Trump". L'inchiesta è ancora in corso, ha aggiunto.

Usa. Pacchi bomba : arrestato Cesar Sayoc Jr : Le indagini sui Pacchi bomba in USA hanno portato all’arresto in Florida, da parte dell’Fbi, di Cesar Sayoc Jr. L’uomo

Pacchi bomba negli Usa - fermato in Florida il presunto autore : "Non consentiremo la violenza politica negli Usa, siamo impegnati a fermarla", ha aggiunto, gli americani "devono unirsi, mostrare al mondo che siamo uniti". Oggi l'inviduazione di altri 2 Pacchi ...

Pacchi bomba - Trump : no violenza politica : 19.45 "Non consentiremo la violenza politica negli Usa, siamo impegnati a fermarla". Lo ha detto il presidente Donald Trump alla Casa Bianca confermando l'arresto di una persona nell'indagine sui Pacchi bomba sospetti. Gli americani "devono unirsi, mostrare al mondo che siamo uniti", ha aggiunto. Poi ha assicurato: "Puniremo il colpevole con la massima severità prevista dalla legge". "Nel nostro Paese non c'è posto per questi spregevoli atti ...

Pacchi bomba in Usa - ecco chi è il manager arrestato : Un ex manager di negozio, bianco, con una storia di arresti, incluso uno nel 2002 per una minaccia di bomba. Un elettore repubblicano registrato come tale per la prima volta in Florida il 4 marzo del ...

Pacchi bomba negli Stati Uniti - arrestato un uomo : Un uomo è stato arrestato nell’indagine relativa ai Pacchi bomba che negli ultimi giorni sono Stati intercettati negli Stati Uniti e inviati a esponenti democratici, tra cui gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama, personaggi critici verso il presidente Usa, Donald Trump. ...

Pacchi bomba spediti in Usa - fermato presunto responsabile : trovati altri ordigni : Dopo il ritrovamento di nuovi Pacchi bomba indirizzati a oppositori del presidente Trump, che fanno salire il numero totale a oltre una dozzina, la polizia federale Usa ha fermato un uomo in relazione al caso. L'arresto nel sud della Florida dove da alcune ore si erano concentrate le indagini degli inquirenti.Continua a leggere

Usa : Pacchi bomba - Fbi arresta un uomo : 17.20 "Possiamo confermare che una persona è in custodia. Terremo una conferenza stampa al Dipartimento di Giustizia alle 14.30",le 20.30 in Italia. Così su Twitter Sarah Isgur Flores, direttore delle pubbliche relazioni del dipartimento di Giustizia Usa, conferma l'arresto di una persona nell'indagine sui pacchi bomba intercettati negli ultimi giorni negli Stati Uniti. L'uomo è stato arrestato nell'area di Miami,in Florida,da dove sono stati ...