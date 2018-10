Ornella Muti | Il mito del cinema italiano non esiste più Il #MeToo? Sono perplessa

huffingtonpost

(Di sabato 27 ottobre 2018) Nell'ultimo film in cui ha recitato, Notti magiche di Virzì, interpreta una diva non più giovane che "ha buttato dietro lo sbrilluccichio per andare oltre e diventare finalmente se stessa". Ma una divalo è davvero, in scena come nella vita. La celebre attrice si racconta in una lunga intervista al Corriere.Ha una lunghissima carriera alle spalle e ricorda con nostalgia "ildeldi un tempo" in Italia. Si legge sul Corriere:Non voglio essere fraintesa: oggi esistono nuovi ottimi talenti, Sorrentino, Garrone, lo stesso Virzì, ma è finito quello che ha reso grande la nostra storiatografica e infatti ci hanno superato tutti, basta dare un'occhiata, basta dare un'occhiata ai film francesi, ad esempio.La sua bellezza è indiscussa ma lei confessa di non aver mai puntato tutto sull'aspetto fisico e ritiene che ciò ...