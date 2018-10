Ora Solare 2018 | termina l’Ora Legale | è tempo di spostare le lancette

meteoweb.eu

: Torna l'ora solare: lancette indietro nella notte tra sabato e domenica - Agenzia_Ansa : Torna l'ora solare: lancette indietro nella notte tra sabato e domenica - Corriere : Ora solare: ne soffrirà di più chi ama svegliarsi presto - TgrPiemonte : Domani notte torna l'ora solare. Lancette da spostare un'ora indietro. @TgrRai -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Arrivederci a marzo 2019 per l’ora, ritorna quella. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 leandranno spostate un’ora indietro, dalle 03:00 alle 02:00. Il cambio dell’ora ci consentirà di dormire un’ora in più, ma la sera il buio arriverà prima: il ritorno all’oraci regala più luce di mattina ma il sole tramonterà prima. In Italia l’oraè in vigore dal 1966 in linea con altri Paesi dell’Unione Europea. In precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916. Dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte, è stata definitivamente adottata dal nostro Paese con una legge del 1965, in un periodo in cui il fabbisogno energetico aumentava di continuo. Il primo a proporre di introdurre l’oraper risparmiare energia è stato Benjamin Franklin nel 1784 ma la prima diffusione su larga scala si ...