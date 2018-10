Ora il mostro di Foligno chiede scusa

"Ipocrita escludere Asia da X Factor. Alle spalle della "X" si nasconde un mostro dal falso m Ora lismo" : Adriano Celentano critica X Factor e si schiera con Asia Argento, esclusa dai giudici del programma dopo le accuse di Jimmy Bennett. "Peccato. Perché XFactor è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi riferisco ai giudici: Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento, naturalmente senza nulla togliere al nuovo arrivato (ancora presto per dire)" afferma ...

Mostro di Foligno - per i giudici Luigi Chiatti è anc Ora 'socialmente pericoloso' : Il Mostro di Foligno è ancora 'socialmente pericoloso' . Questo il responso del tribunale di sorveglianza di Cagliari su Luigi Chiatti - l'uomo che uccise due giovanissimi tra il 1992 e il 1993 nel ...

Astronomia : scoperto un mostro cosmico - è il buco nero più v Ora ce mai osservato : Grazie un supercomputer e al telescopio spaziale europeo XMM-Newton, ricercatori dell’Università di Leicester, coordinati da Ken Pounds, hanno scoperto un mostro cosmico : su “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” è stato descritto il più vorace dei buchi neri mai osservati finora, che ingoia la materia che lo circonda a una velocità pari a un terzo di quella della luce. Si trova al centro della galassia PG211+143, ...

Milano - doppio stupro al parco Ora è caccia al "mostro seriale" : In poche ore due aggressioni nella stessa zona. A Milano scatta l'allarme nella zona della Comasina. La polizia sarebbe sulle tracce di un individuo che per ben due volte avrebbe prima rapinato e poi violentato due donne. La dinamica di quanto accaduto sarebbe legata anche all'omicidio di marilena Negri, la donna assassinata nel parco di Villa Litta ad Affori. A quanto pare l'aggressore avrebbe prima rapinato una 70enne per poi violentarla. ...