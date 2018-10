Olio extravergine d' oliva contro tumori all' intestino L' acido oleico blocca

Panicale " Arriva Pan'Olio il festival dedicato all' Olio extravergine di oliva del Trasimeno : Durante la due giorni di Panicale , autentico scrigno dell'Umbria, sarà possibile degustare i migliori prodotti del territorio seguendo un percorso a tappe e partecipare a spettacoli teatrali, ...

Olio extravergine di oliva a meno di 4 euro? I produttori : 'E' manipolato' : ... la nuova organizzazione che unisce il 50% dei produttori italiani, nata dalla fusione di Cno e Unasco e presentata in una manifestazione con diversi rappresentanti del governo e del mondo agricolo. '...

Olio tunisino - triplica l'invasione : l'Ue fa crollare il nostro extravergine : Avete presente l' Olio extravergine di oliva ? Quello italiano, stimato in tutto il mondo. Beh: secondo la Coldiretti è in grave pericolo. Non solo perché è calata del 38% la raccolta delle olive ...