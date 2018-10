: Obama: Gop,telefoni Trump intercettati - TelevideoRai101 : Obama: Gop,telefoni Trump intercettati - MrNcrdbl1 : Minnesota GOP Senate Contender Compared Michelle Obama To A 'Chimp' On Facebook - rothschildharv1 : Minnesota GOP Senate Contender Compared Michelle Obama To A 'Chimp' On Facebook -

Se i repubblicani fossero stati davvero preoccupati per lo scandalo delle email che ha investito la campagna presidenziale della democratica Clinton ora sarebbero dovuti insorgere contro icellulari privati del presidenteda Cina e Russia. Così l'ex presidentedurante un comizio elettorale nel Wisconsin, in vista delle elezioni di metà mandato. Il New York Times ha rivelato cheha 3dai quali chiama amici e confidenti che vengono regolarmenteda Mosca e Pechino.(Di sabato 27 ottobre 2018)