Nuovo palazzetto di Cucciago | la benedizione di Petrucci

Basket – Petrucci incontra una delegazione della Red October per il Nuovo palazzetto a Cantù : nuovo palazzetto dello Sport a Cantù. Questa mattina una delegazione della Red October a Roma “Un progetto convincente, moderno e in linea con le esigenze della pallacanestro di oggi”. Con queste parole il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha accolto in Federazione dirigenti e ingegneri di Pianella srl, giunti a Roma nella mattinata odierna per presentare il progetto del nuovo palazzetto dello sport che sorgerà nell’area ...