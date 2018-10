Nuoto | Gabriele Detti | “Vorrei gareggiare senza provare dolore La mia priorità è questa”

oasport

(Di sabato 27 ottobre 2018) C’è attesa per i “Gemelli diversi” delazzurro Gregorio Paltrinieri eche in questo weekend di esibiranno a Carpi per la loro prima stagionale in vasca. In particolare l’osservato speciale è il il toscano, fuori praticamente tutta l’annata passata per un problema alla spalla che spera di aver superato. Dopo aver dato forfait agli Europei 2018 di Glasgow,è pronto per verificare le sue condizioni. “Sto benino non potrebbe essere altrimenti in questo momento della stagione, ogni tanto c’è ancora un po’ di fastidio. Il primo scalino da salire sarà. Questo infortunio mi ha fatto inserire degli esercizi con gli elastici, prima delle gare. Altri obiettivi non me li voglio porre, prima voglio vedere come va“, sottolinea il livornese intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un ...