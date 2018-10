Notti magiche | prima dell' Italia del rancore

huffingtonpost

(Di sabato 27 ottobre 2018) "Una stagione di sgomento, in cui mi sembra prevalere più che altro il disprezzo, dominata da un clima arrogante, livoroso, rancoroso ": così Paolo Virzì vede l'di oggi a confronto con il Belpaese di 28 anni fa in cui ha ambientato il suo "", evento di chiusuraa Festa del Cinema di Roma, in uscita l'8 novembre . In conferenza stampa non ha nascosto il rimpianto per la Roma in cui approdò nel 1985 come studente del Centro Sperimentale : "Caotica, fuligginosa, anche sporca e corrotta, ma che metteva allegria : meravigliosa, per me, come la Parigi '800 del Lucien di 'Illusioni perdute'"."" è per Virzì "il mito del cinemano visto da chi lo ha amato, ma ha anche imparato proprio dai' Grandi' a prenderlo in giro". Per questo "ci siamo presi la libertà impertinente di ribaltare e smitizzare la ...