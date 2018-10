huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Non celebrare il congresso significherebbe tradire le aspettative di tanti iscritti e militanti'. Richetti avverte i r… - ES1670 : RT @HuffPostItalia: 'Non celebrare il congresso significherebbe tradire le aspettative di tanti iscritti e militanti'. Richetti avverte i r… - HuffPostItalia : 'Non celebrare il congresso significherebbe tradire le aspettative di tanti iscritti e militanti'. Richetti avverte… - Lavinia82829234 : RT @SforzaFogliani: Oggi nel Salone del CONI a Roma, a celebrare i 30 anni di #Italpress. Domani alle 18 in Banca con Oltremonti ( Nelle S.… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Nonilledie mili. Dopo una sconfitta storica serve una chiara definizione della linea politica e un leader legittimato. Se non lo si capisce, non so che dire". A dirlo è il candidato alla segreteria del Pd, Matteo Richetti, a margine del Forum organizzato dal partito a Milano. "L'importante è fare il, che vi stupirà per la partecipazione", ha aggiunto a chi gli chiedeva dell'ipotesi di rinviare il. Mentre sull'ipotesi di candidatura dell'attuale segretario, Maurizio Martina, Richetti ha spiegato: "Ilè di per sé un momento di confronto, non c'è da temerlo. Martina è una persona autorevole e se si candiderà arricchirà il confronto".