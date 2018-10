Non c’è traccia di Android 9 Pie nella distribuzione Android di ottobre

MotoGp Australia - qualifiche : in pole c’è sempre Marquez - IanNone primo italiano : Ha appena vinto il titolo mondiale, ma ancora non si ferma. Marc Marquez scatterà dalla pole anche nel Gran Premio di Australia, terz’ultima prova della MotoGp. Per lo spagnolo si tratta della sesta pole stagionale, la quinta consecutiva. Sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con la sua Honda ha fermato il cronometro a 1’29.199, precedendo di ben 310 millesimi il connazionale della Yamaha Maverick Vinales e ...

Dl Genova - il ministro Costa addolcisce le sue posizioni : “Condono Ischia? Non c’è. Ma cambiare richiamo a quello di Craxi” : Sergio Costa ammorbidisce le sue posizioni sull’articolo 25 del decreto Genova che riguarda la ricostruzione post-sisma sull’isola di Ischia. Pur ricordando di di non aver “fatto mistero di non approvare” la norma “per come era stata originariamente formulata”, il ministro dell’Ambiente ha puntualizzato che ora il Parlamento ha corretto il contenuto del testo e si è augurato che possa migliorare ancora. ...

Zhang : «San Siro è una priorità. Marotta? Non c’è stato alcun contatto» : Il neopresidente dell'Inter ha parlato in conferenza stampa di alcuni dei temi più caldi che ruotano attorno al club nerazzurro, tra cui lo stadio. L'articolo Zhang: «San Siro è una priorità. Marotta? Non c’è stato alcun contatto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ischia - Di Maio : “Non c’è nessun condono. Chi lo dice non ha letto la norma” : “Nel decreto Genova non c’è alcun condono. Il condono è una legge fatta in passato. Noi velocizziamo solo le pratiche per le case cadute dopo il terremoto, non riguarda tutta Ischia ma solo tre Comuni e solo le case colpite. Così il vicepremier Luigi Di Maio, nega l’esistenza di sanatorie per Ischia (come già lo scorso sabato), al termine dell’incontro con gli studenti al ministero del Lavoro. Eppure l’articolo 25 del ...

La Danimarca avrà una barriera al confine con la Germania - ma i migranti Non c’entrano : Servirà per bloccare la diffusione di un virus mortale che colpisce i suini, ma non tutti sono d'accordo che funzionerà The post La Danimarca avrà una barriera al confine con la Germania, ma i migranti non c’entrano appeared first on Il Post.

Migranti - in Italia Non c’è nessuna invasione : gli stranieri sono l’8 - 5% della popolazione : In Italia ci sono circa 5 milioni di stranieri residenti, l'8,5% della popolazione. Di fatto, l'Italia non è il Paese con il più alto numero di immigrati, anzi: nel 2018 gli sbarchi dal Mediterraneo sono diminuiti del 90%. I dati dimostrano che la percentuale non ha subito grosse variazioni dal 2013, se non per l'incidenza sulla popolazione dovuta all'invecchiamento degli Italiani e alla diminuzione delle nascite.Continua a leggere

Immigrazione in Italia - 5 numeri dimostrano che Non c’è nessuna invasione : (Foto: Getty Images) Il Dossier statistico 2018 sull’Immigrazione, giunto alla 28esima edizione, disegna una realtà discostata dal pensiero comune. L’Italia non è terra di invasioni e il fenomeno dell’Immigrazione nel senso più ampio del termine è entrato in modo distorto nel dibattito pubblico (a contribuire ai malintesi di recente è stato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti alla stampa estera, vantando un primato di ...

Riforma pensioni 2019/ Non c’è solo Quota 100 - l’allarme di Pedretti sulla rivalutazione (ultime notizie) : Si parla molto di Quota 100, ma la Riforma delle pensioni per il 2019 prevede anche un intervento sugli assegni in essere. E arriva l’allarme di Ivan Pedretti(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:06:00 GMT)

PSG-Napoli - Ancelotti : “Non ci rimproveriamo nulla ma c’è rammarico” : PSG-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di PSG-Napoli, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio subito in extremis per il gol di Di Maria: “C’è soddisfazione per la partita, avevamo quasi vinto, ma c’è anche il rammarico per non aver portato a […] L'articolo PSG-Napoli, Ancelotti: “Non ci ...

Il modo migliore per dire a Google cosa c’è che Non va con il pixel 3 è proprio dallo smartphone : Il feedback degli utenti è importante per Google, come dimostrato dalle varie scorciatoie per inviare commenti e segnalazioni di bug in ogni applicazione e servizio su Android. Questo particolare strumento di feedback di Google pixel 3 è utile per problemi di prestazioni generali che presumibilmente verranno trattati con più attenzione visto che Google sta pubblicizzando questa funzionalità. L'articolo Il modo migliore per dire a Google cosa ...

Manuel Careddu - c’è un sesto arrestato. L’intercettazione : “Non è un gioco… quello di ammazzare va bene… è il dopo” : Per l’omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ucciso l’11 settembre scorso, c’è un sesto giovane arrestato. Nicola Caboni, secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato almeno uno dei presunti assassini ad occultare il corpo della vittima nelle campagne di Ghilarza. Al termine di un lungo interrogatorio nella caserma dei carabinieri, Caboni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per soppressione di cadavere. Il nome di Caboni ...

Milan - Non solo Conte nel mirino per il dopo Gattuso : c’è un altro nome che aleggia su Ringhio : Gennaro Gattuso alle prese con una serie di gara che definiranno il proprio futuro al Milan, diversi colleghi aleggiano sulla sua panchina Il Milan sta vivendo un momento molto delicato, con il tecnico Gennaro Gattuso che adesso rischia il posto. Le prossime partite saranno decisive per definire il futuro della panchina, con la società che ha dato altro tempo al tecnico, 4 gare per cambiare rotta altrimenti sarà esonero. A tal proposito ...

Croissant Bauli ritirati - Non c’è salmonella : “Analisi sbagliate - grave danno di immagine” : Lo scorso 3 ottobre alcuni lotti di Croissant Bauli sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati italiani. Le merendine interessate sono vendute in confezioni da 300 grammi (6×50 grammi), con il numero di lotto LA8312BR e il termine minimo di conservazione 30/11/2018. Il richiamo è stato diffuso anche dai supermercati Coop, Auchan e Simply. I Croissant richiamati sono stati prodotti da Bauli Spa nello stabilimento di via Verdi 31, a ...

