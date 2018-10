Noi siamo peccatori | ma la Chiesa nostra madre non va sporcata

Nedved apre a Pogba : 'Gennaio è lontano - ma Noi siamo attenti' : Così il vicepresidente della Juventus, intervistato da Sky prima della partita contro l'Empoli, commenta le voci che vogliono i bianconeri decisi a riprendersi il 'Polpo' campione del mondo, in rotta ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Torino? Squadra forte - ma lo siamo anche Noi» : FIRENZE - Gara tanto importante quanto difficile per la Fiorentina . I viola, infatti, affronteranno il Torino in trasferta. Questo il pensiero di Stefano Pioli sugli avversari: " Il Torino è una ...

Manovra - Salvini categorico : “Noi siamo con gli italiani - la manovra non cambierà” Bruxelles avvertita : manovra Salvini, “siamo qui per migliorare la vita degli italiani” l’UE è avvertita manovra Salvini ha ribadito «se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». «Tutte le manovre passate», ha continuato, «hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro» «Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che ...

Giovanni Toti : “Forza Italia si rinnovi - la Lega stravince perché Noi siamo snob” : «Con questi dirigenti non vinceremo più». Se Giovanni Toti, governatore della Liguria ed ex “uomo Mediaset”, arriva a citare Nanni Moretti, vuol dire che Forza Italia è davvero in confusione. ...

Festa del Cinema di Roma - Manuel Agnelli presenta il documentario 'Noi siamo Afterhours' : 'Sul palco esprimo cose che normalmente non posso fare. Ci dicono che siamo violenti, siamo tristi, ma per me quella è energia', dice Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice televisivo di ...

La Juventus diventa "Rubentus"/ Il Manchester United accende la sfida : "Noi siamo rispettati - loro no" : Il Manchester United accende la sfida contro la Juventus: sul sito ufficiale dei Red Devils compare un articolo con l'appellativo "Rubentus" e dai forti toni dispregiativi verso i bianconeri(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 10:37:00 GMT)

Grillo sul palco : "Siamo pieni di autismi" | Insorgono i familiari dei malati : Noi derisi : Un'uscita infelice, questa del fondatore del M5s che ha scatenato polemiche e indignazione. Renzi: "Fai schifo", Giusy Versace: "Venga a vedere cosa succede nei centri e chieda scusa"

Due malati di Asperger scrivono a Grillo : "Noi siamo perfettibili - lei no" : "Ci siamo sentiti profondamente offesi da quanto lei ha dichiarato. C'è una sostanziale differenza fra noi e lei. Noi abbiamo affinato, con grande impegno, le nostre capacità di interazione con gli altri. siamo perfettibili e, aggirati gli ostacoli che caratterizzano la nostra condizione, non restano che aspetti indubbiamente positivi. Lei no, non è perfettibile". È un passaggio della lettera aperta di due giovani ...

Lo strappo di Gattuso è cuore e qualità : "Noi siamo più forti" : nostro inviato a MilanelloC'è qualcosa nell'aria a Milanello che svela la particolarità della vigilia. Una specie di elettricità che quasi si può toccare. Eppure a vedere e a sentire Gattuso prima del derby della Madonnina sembra un giorno come un altro. Sereno, rilassato, posato. Non una parola né un atteggiamento al di sopra delle righe. Perfetto. Un lord inglese. Anche se probabilmente dentro di lui, sarà tutta un'altra cosa. Perché quello ...

Juve Stabia - Monopoli 2-1 - L'umiltà di mister Caserta. «Avvio sbagliato a causa mia - nella ripresa siamo tornati Noi stessi» : Concorda su quest'ultimo concetto mister Scienza. 'I tanti impegni ravvicinati ci hanno penalizzati - spiega il tecnico del Monopoli -, siamo arrivati a questa gara con qualche assenza di troppo e ...

Napoli - Ancelotti : "Insigne non ci sarà. Pressione Juve? Pensiamo a Noi stessi" : "Abbiamo finito bene prima della sosta. Adesso ripartiamo allo stesso modo". Carlo Ancelotti carica il suo Napoli, in vista della trasferta a Udine, nel weekend che porta alla settimana della sfida al ...

Fico : 'M5s non può accettare condono e scudo fiscale. Noi non siamo come la Lega' : Roberto Fico , presidente della Camera, è intervenuto a margine di un evento sulla sanità a Napoli, dove i giornalisti gli hanno chiesto della Manovra: 'Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci ...

"Se resta il condono è un problema - Noi non siamo uguali alla Lega" : "Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci sia un problema". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a margine di un convegno sulla sanità a Napoli. "Si agisce all'interno di un filo rosso che è quello del contratto - ha proseguito Fico - perchè se fossimo stati uguali alla Lega, ci saremmo candidati con la Lega ma noi non siamo uguali alla Lega e non ci candideremo nemmeno con la ...