Nistri? ' Parole di cui avevo bisogno'

Ilaria Cucchi : parole Nistri servivano : 15.00 "Colpevoli mai più in divisa da carabinieri". Così il comandante generale dell'Arma Nistri riferendosi al caso Cucchi ."Sono le parole che ha bisogno di sentirsi dire un cittadino perbene,che porta avanti una battaglia sulle proprie spalle, nonostante il dolore che gli è stato inflitto da appartenenti allo Stato". Così Ilaria Cucchi , al Premio nazionale Paolo Borsellino. Ilaria ha ribadito come le Istituzioni "sapendo quali erano le vere ...

