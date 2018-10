Niall Horan ha subito un intervento chirurgico e ha comunicato ai fan le sue condizioni

optimaitalia

(Di sabato 27 ottobre 2018)haunsinusale e l'haai fan via Twitter. L'ex One Direction, che ha appena concluso il tour mondiale a supporto dell'album di debutto da solista Flicker terminato alla fine di settembre, era stato colpito da un'infezione sinusale che gli provocava forti dolori, come aveva spiegato via Twitter qualche settimana fa.Sempre via Twitter, l'ex One Direction ha annunciato ai fan di essersi operato: "Volevo solo farvi sapere che hoil mioal naso e il recupero sta andando bene. Come ho detto, starò a riposo per un po', ma ho pensato che avreste voluto sapere questa cosa" ha scritto il cantante di Slow Hands.aveva già annunciato precedentemente che si sarebbe preso una pausa dalle luci della ribalta dopo le fatiche del tour, quindi la sua assenza dalle scene non era inattesa per il pubblico, che ora è ...