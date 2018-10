Nel Mediterraneo rileviamo uno tsunami entro mezz' ora Ma può essere troppo

Terremoto in Grecia : «Paura in Calabria - Puglia e Campania». Rientra l'allerta tsunami Nel Mediterraneo : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Previsioni Meteo - l’Europa occidentale si prepara ad un’ondata d’aria artica che scatenerà forte maltempo Nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Imprese : a Malta workshop su sviluppo 'Blue economy' Nel Mediterraneo : La Valletta, 24 ott. (Labitalia) - Una piattaforma di scambio di modelli virtuosi per la internazio[...]

MotoGp – Marquez pronto ad affrontare la paura del mare per un altro titolo : “da solo Nel Mediterraneo? Lo farei - ma…” : Marc Marquez, il settimo titolo Mondiale e la paura del mare: lo spagnolo pronto a tutto pur di vincere ancora Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp: lo spagnolo della Honda ha trionfato domenica al Gp del Giappone, assicurandosi la vittoria matematica del titolo Mondiale 2018. Grande festa per la Honda, che celebra il settimo titolo di Marquez, il quinto nella categoria regina, proprio nella casa del team, davanti ai boss ...

Allerta Meteo - ciclone Nel Mediterraneo : Malta - Sicilia e Sardegna a rischio alluvioni lampo - caldo anomalo al Centro/Nord : 1/12 ...

Venezia ed altre 49 località del Mediterraneo scompariranno sott'acqua Nel prossimo secolo - : Circa 50 famose località storiche del Mediterraneo saranno inondate già nel prossimo secolo, sostengono i ricercatori dell'Università di Kiel, in Germania. L'elenco delle località a rischio di ...

Allerta Meteo - nuovo ciclone sul Mediterraneo provocherà nubifragi e alluvioni lampo Nelle prossime 36 ore : possibili 200mm di pioggia in Sardegna e Corsica [MAPPE] : 1/8 ...

Allerta Meteo Estofex - Mediterraneo Nella morsa del maltempo : temporali e nubifragi in Sardegna e sulle regioni tirreniche : Allerta Meteo – Il Mediterraneo continua ad essere ancora in balia del maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi a questo proposito. Allerta Meteo di livello 1 per le parti centrali ed occidentali del Mediterraneo, principalmente per nubifragi. Livello 2, invece, per Algeria orientale e Tunisia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Le allerte si intendono valide fino alle 8 ...

Previsioni Meteo - settimana di forte maltempo Nel Mediterraneo : una coppia di sistemi alimenterà temporali - alluvioni e frane dal Portogallo alla Tunisia - passando per Francia e Sardegna : Una coppia di sistemi di tempesta, insieme all’umidità dell’ex uragano Michael, che negli USA ha provocato almeno 19 vittime, creerà condizioni Meteo potenzialmente pericolose per alcune parti di Spagna, Algeria e Tunisia nel corso di questa settimana. Una tempesta in lento movimento, che contiene l’umidità di Michael, produrrà rovesci e temporali sparsi sul Mediterraneo occidentale, l’Algeria settentrionale e la Tunisia tra oggi, 16 ottobre, e ...

Meteo : ex-uragano Leslie Nel Mediterraneo. Oggi con tante nubi e un po' di maltempo : I resti dell'uragano Leslie nel Mediterraneo, peggiora in Italia. maltempo sulle tirreniche! Meteo / Sicuramente non ci troviamo davanti ad una fortissima perturbazione, tutt'altro, però è...

Allerta Meteo Estofex - l’ex uragano Leslie arriva Nel Mediterraneo : ancora nubifragi e alluvioni al Sud e sulle Isole Maggiori : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo all’estremo Sud, la situazione sembra non migliorare molto sull’area ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per il Mediterraneo occidentale e centrale, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per tornado. Stesso livello e stessi pericoli per il Portogallo, appena colpito dall’ex uragano Leslie, mentre per l’Algeria orientale e la ...

Allerta Meteo Estofex : nubifragi e alluvioni sulle zone joniche di Calabria e Sicilia fino a domani - poi Leslie arriva Nel Mediterraneo : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a caratterizzare l’estremo Sud per tutto il weekend ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’Allerta Meteo di livello 2 per nubifragi tra la Sicilia e la Calabria joniche. Un livello 1 circonda quest’area per sottolineare un pericolo simile ma con minori probabilità. I nubifragi comportano un’Allerta Meteo di livello 1 anche per il Mediterraneo nordoccidentale. Tutte le allerte si ...

Collisione tra navi Nel Mediterraneo : la chiazza oleosa di carburante è visibile dallo spazio [FOTO] : L’8 ottobre 2018 alle 07:28 (05:28 GMT), la missione Sentinel-1 del programma europeo Copernicus ha acquisito le prime immagini della fuoriuscita di carburante a seguito della Collisione tra due navi avvenuta il giorno precedente nel Mar Mediterraneo, a nord dell’isola francese della Corsica. Questa prima immagine mostra che la chiazza oleosa era lunga circa 20 km. Alle 19:21 della stessa sera, tuttavia, le immagini rivelano che la ...

Diritti donne - esperti misureranno progressi Nel Mediterraneo : Uno dei focus ha riguardato le diverse forme per combattere la violenza e per l'emancipazione nelle zone agricole e rurali; così come il ruolo delle donne nel mondo della scienza, della tecnologia e ...