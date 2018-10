Nba risultati | Gallinari inguaia i Rockets | Raptors | Bucks e Pelicans imbattuti

Nba 2019 - i risultati della notte : Bucks - Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York - ok i Clippers di Gallinari : Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons. I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la ...

Risultati Nba – Durant trascina Golden State verso la vittoria - bene Gallinari : vittoria facile dei Golden State Warriors nella notte, bene Gallinari, Rockets ko senza Harden: tutti i Risultati delle partite Nba Sette, le partite di Nba andate in scena nella notte italiana: splendida vittoria dei Golden State Warriors, che mandano al tappeto i New York Knick col punteggio di 100-128. I campioni in carica sono stati trascinati da un immenso Durant, a referto con ben 41 punti, ben supportato dai 29 di Steph Curry. In ...

Nba - i risultati della notte : Durant trascina Golden State - Toronto non si ferma e fa 6 su 6 : New York Knicks-Golden State Warriors 100-128 Il commento più centrato della serata arriva da un beat-writer di New York che scrive: "Se questo è quello che Kevin Durant è in grado di fare al Madison ...

Nba 2019 - i risultati della notte : LeBron James in tripla doppia trascina i Lakers. Boston conferma la crisi di OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Si sono definitivamente sbloccati i Los Angeles Lakers. Il difficile inizio di stagione (tre ko di fila) è ormai alle spalle e i gialloviola sono al loro secondo successo consecutivo. Bella vittoria contro i Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto ad una straordinaria prestazione di LeBron James, che chiude con la prima tripla doppia stagionale da 28 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist. Importanti anche ...

Nba - i risultati della notte : Boston rimonta da -16 e vince - OKC ancora senza successi : Oklahoma City Thunder-Boston Celtics 95-101 Dopo il primo tempo della sfida tra Thunder e Celtics, i tifosi di OKC vedevano all'orizzonte la prima vittoria stagionale. Lo diceva il vantaggio sul ...

Risultati Nba – Un grande LeBron ‘spazza via’ i Nuggets : ko per Cavaliers e Thunder : I Los Angeles Lakers ingranano e mettono sotto anche i Denver Nuggets: bene Pistons, Blazers, Celtics Nella notte solo quattro partite hanno caratterizzato la giornata della regular season NBA, ma tra queste spicca senza dubbio la seconda vittoria dall’inizio del campionato dei Los Angeles Lakers. Dopo aver vinto contro i Phoenix Suns, la squadra di LeBron James vince anche con i Denver Nuggets. Utili per il trionfo della franchigia ...

Basket - Nba risultati : Curry 51 punti - LeBron vince la prima coi Lakers : Stephen Curry dà i numeri: i suoi 51 punti , con 11 triple, in soli 3 quarti passati sul parquet guidano i Warriors al dominio sui malcapitati Wizards, incapaci di reagire allo show di Steph e di ...

Nba risultati : Belinelli e Spurs k.o. - Houston perde Harden e partita : San Antonio continua una stagione già da montagne russe facendosi maltrattare in casa da Indiana nonostante i 16 punti di Marco Belinelli, ancora positivo dalla panchina. Brutte notizie per Houston: ...

Risultati Nba – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...

Nba - i risultati della notte : LeBron vince la prima coi Lakers - Raptors e Bucks non si fermano : Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 113-131 Sarà stata la minaccia che Kobe Bryant ha pronunciato nelle scorse ore , "Aspetto che vadano sotto 0-5 e poi magari vedo di ritornare a giocare", , ma LeBron ...

Nba - risultati della notte : Non bastano 24 punti di Gallinari - ko a New Orleans. Vince ancora Denver : New Orleans Pelicans-L.A. Clippers 116-109 I Pelicans si presentano imbattuti alla sfida contro Danilo Gallinari e i suoi Clippers, reduci da due successi consecutivi. Il momento decisivo della sfida ...

Risultati Nba - Griffin ne fa 50 : Detroit batte i Sixers - continuano a volare Nuggets e Pelicans [VIDEO] : Risultati NBA, nella notte bella vittoria dei Pistons sui Sixers, cadono invece i Clippers di Danilo Gallinari contro Anthony Davis e soci Risultati NBA, tre le gare della notte. Anthony Davis ed i suoi Pelicans hanno vinto contro i Clippers di Danilo Gallinari 116-109, in una gara molto interessante anche in proiezione playoff. I losangeleni infatti lotteranno sino all’ultimo per l’ottava posizione, New Orleans invece sembra ...

Nba 2019 - i risultati della notte : Pelicans e Nuggets ancora a segno - cedono i Clippers di Gallinari - Blake Griffin ne fa 51 : Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi ...

Nba 2019 - i risultati della notte : Lakers e LeBron ancora ko - sorridono Belinelli e gli Spurs. Golden State torna subito a vincere : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Lakers rimandano ancora una volta la prima vittoria stagionale. LeBron James e compagni subiscono la terza sconfitta consecutiva, cedendo allo Staples Center dopo un tempo supplementare ai San Antonio Spurs per 143-142. A decidere la partita è stata una tripla di Patty Mills a sette secondi dalla fine, con James che poi ha sbagliato il tiro della vittoria. In precedenza lo stesso LeBron aveva portato ...