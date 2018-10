NBA | i Clippers battono ancora i Rockets | 16 punti per Gallinari

NBA - Darius Miles : l'ex Clippers racconta il suo folle impatto con la lega a 18 anni : Si è divertito un mondo a spaventarmi, ma poi mi ha invitato a casa sua per il party di fine anno: c'erano comparse vestite da veri ninja, che combattevano e tutto il resto…", . Paranoia e ...

NBA - un buon Gallinari s’infrange su Anthony Davis : il VIDEO di Pelicans-Clippers : Danilo Gallinari da 24 punti, ma non bastano per superare Anthony Davis ed i suoi Pelicans ancora vittoriosi nella notte di gare NBA Sconfitta per i Clippers di Danilo Gallinari. La franchigia di Los Angeles perde 116-109 contro i Pelicans allo Smoothie King Center di New Orleans subendo il secondo ko stagionale in Nba dopo quattro partite. A spingere al successo i Pelicans, 3 vittorie all’attivo, Anthony Davis autore di 34 punti e ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Pelicans e Nuggets ancora a segno - cedono i Clippers di Gallinari - Blake Griffin ne fa 51 : Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi ...

NBA risultati : Gallinari e Clippers avanti tutta. Rockets - no Paul no party : I Clippers, 2-1, vincono una emozionante partita davanti al pubblico amico regolando Houston, 1-2, in un finale teso e vibrante, dimostrando ancora una volta che, per talento e profondità, la squadra ...

NBA - i Clippers si godono il miglior Gallinari : Houston cade a Los Angeles : 20.7 punti di media, conditi da 7.3 rimbalzi e il 48% da tre. Dopo un anno di attesa, i Los Angeles Clippers si stanno finalmente godendo il Danilo Gallinari che avevano ingaggiato con l'idea di ...

NBA - i Clippers superano i Rockets : 20 punti per Gallinari : L.A. Clippers-Houston Rockets 115-112 A poche ore dalla palla a due arriva la notizia della sospensione di Chris Paul, fermato dalla NBA per due partite dopo la rissa con Rajon Rondo nella sfida della ...

NBA 2019 : Gallinari trascina i Clippers alla vittoria sui Rockets. Warriors e Thunder KO con Nuggets e Kings - ok Atlanta : Anche se ci sono state solo quattro partite in questa notte di NBA, di carne al fuoco ce n’è molta, poiché in tutte è stato sovvertito il logico pronostico. In particolare, sono uscite sconfitte le tre franchigie di maggior livello impegnate questa sera: i Golden State Warriors, gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder. I Rockets sono stati sconfitti dai Los Angeles Clippers per 115-112, dopo aver subito un parziale di 39-31 nel ...

NBA – Gallinari a tutto tondo : “Nazionale? Ecco perchè ho scelto i Clippers. Anti-Warriors? È come cercare l’anti-Juve” : Danilo Gallinari parla a 360 gradi della convocazione con l’Italia, l’avventura in maglia Clippers e la possibile anti-Warriors Quella appena iniziata è la stagione numero 11 per Danilo Gallinari in NBA. Il cestista azzurro è il giocatore più pagato, nonchè probabilmente il migliore, che i Los Angeles Clippers hanno attualmente a roster, dopo gli addii nelle ultime stagioni di Blake Griffin, Chris Paul e DeAndre Jordan. Il ...

NBA - Gallinari 26 - festa Clippers. Leonard spegne Boston : La notte di Nba regala emozioni e premia due protagonisti assoluti: Danilo Gallinari, trascinatore dei Los Angeles Clippers contro i Thunder di Oklahoma City, e Kawhi Leonard, mattatore nella gara tra ...

NBA risultati - Belinelli e gli Spurs vincono - Gallinari e i Clippers ribaltati : Una vittoria e una sconfitta nella prima notte 'italiana' di Nba. Marco Belinelli contribuisce con 10 punti al successo casalingo dei suoi Spurs sui Wolves, firmato dai 28 punti di DeMar DeRozan. ...

Risultati NBA – Rockets e Clippers ko in casa : grande vittoria dei Toronto Raptors : Dopo l’esordio, il secondo capitolo della regular season NBA regala spettacolo: vittoria in casa per i Toronto Raptors ed i San Antonio Spurs Dopo un’avvincente preseason ed una prima ‘nottata’ in cui a vincere tra gli altri sono stati i Boston Celtics e Golden State Warriors, questa notte è andato in scena il secondo capitolo di quella che si preannuncia una spettacolare stagione di NBA. Tra le altre sfide, a ...

NBA - Belinelli e Gallinari iniziano il 2018-19 con Spurs e Clippers : La stagione Nba 2018-19 è partita , ma da stanotte 'arrivano i nostri'. Tra poche ore infatti debuttano Danilo Gallinari e Marco Belinelli, Come pure Messina, Scariolo e Pascucci: l'intera colonia ...