NBA | Durant doma i Knicks Gallinari batte di nuovo i Rockets

NBA – I Knicks provano a reclutare Kevin Durant : a NY spunta un… cartellone pubblicitario! [FOTO] : I New York Knicks provano a reclutare Kevin Durant in vista della prossima free agency: a NY spunta un cartellone pubblicitario con la richiesta di ‘far tornare il basket newyorkese a grandi livelli’ Nonostante abbia ancora un anno di contratto con i Golden State Warriors, per il quale potrebbe esercitare la player option a sua disposizione, diversi rumor parlano di un possibile addio di Kevin Durant dalla Baia. Dopo 2 anelli e ...

NBA - Durant 41 punti e i Warriors sbancano New York : I campioni in carica al Madison Square Garden sonnecchiano per tre quarti di gara poi inseriscono la loro versione Playstation nell'ultima frazione e distruggono 128-100 i Knicks sotto i colpi di un ...

Risultati NBA – Durant trascina Golden State verso la vittoria - bene Gallinari : vittoria facile dei Golden State Warriors nella notte, bene Gallinari, Rockets ko senza Harden: tutti i Risultati delle partite Nba Sette, le partite di Nba andate in scena nella notte italiana: splendida vittoria dei Golden State Warriors, che mandano al tappeto i New York Knick col punteggio di 100-128. I campioni in carica sono stati trascinati da un immenso Durant, a referto con ben 41 punti, ben supportato dai 29 di Steph Curry. In ...

NBA - i risultati della notte : Durant trascina Golden State - Toronto non si ferma e fa 6 su 6 : New York Knicks-Golden State Warriors 100-128 Il commento più centrato della serata arriva da un beat-writer di New York che scrive: "Se questo è quello che Kevin Durant è in grado di fare al Madison ...

NBA - Durant contro gli Wizards e la sua Washington : 'Sostituitemi - sono troppo deboli' : Il garbage time è una brutta bestia, soprattutto in una Lega che ti costringe a giocare 82 partite in meno sei mesi. Tocca fare di necessità virtù, lesinare le forze e capire quando è il momento di ...

NBA - Golden State vince allo scadere contro i Jazz : 38 punti di Durant - 31 per Curry : Jonas Jerebko l'eroe che non ti aspetti a decidere il finale di una partita molto divertente e combattuta tra Jazz e Warriors. Il suo tap-in a tre decimi dalla sirena regala il secondo successo ...

Risultati NBA – Gallinari show nella notte : Durant-Curry fenomenali - Warriors di un soffio sui Jazz : Splendida prestazione di Danilo Gallinari nella notte: l’accoppiata Durant-Curry regala agli Warriors una vittoria di un soffio contro Utah Jazz Continua lo spettacolo della regular season dell’Nba: nella notte italiana tante le partite che sono andate in scena, regalando giocate da urlo ed emozioni uniche. Il derby di New York è andato ai Brooklyn Nets, che si sono imposti sui Knick per soli due punti. Brutto ko per i ...

NBA – Durant respinge ogni ipotesi di addio : “basta domande - penso solo agli Warriors” : Kevin Durant allontana ogni voce di addio e chiede “tregua” ai giornalisti: a KD interessano solo il campo e gli Warriors Sarà questa l’ultima stagione di Kevin Durant con i Golden State Warriors? É questa la domanda che accompagnerà KD per tutta l’intera annata. Negli ultimi giorni i rumor del possibile addio di KD, apparentemente confermato dal fratello, si sono fatti sempre più insistenti, tanto che lo stesso ...

NBA – Il fratello di Durant tradisce l’addio di Kevin agli Warriors? L’indizio in un post Instagram : Tony Durant, fratello di Kevin, potrebbe aver rivelato la volontà di KD di lasciare i Golden State Warriors a fine stagione: L’indizio in un particolare post Instagram Coach Steve Kerr era stato sibillino qualche settimana fa quando disse che quello attuale potrebbe essere “l’ultimo ballo dei Golden State Warriors”. Il motivo? I tanti contratti in scadenza dello zoccolo duro della squadra, particolarmente quello di Kevin Durant che non ha ...

NBA – Anthony Davis la tocca piano : “sono il miglior giocatore della lega! LeBron e Durant? Il mio gioco è unico” : Anthony Davis alza la voce e lancia una sfida a tutta la lega: la stella dei Pelicans si autoproclama il miglior giocatore della lega Mancano sempre meno giorni all’inizio ufficiale della stagione NBA 2018-2019. Le squadre hanno preso forma, la preseason ha regalato i primi verdetti e adesso saranno i match ufficiali a dare il loro, inesorabile giudizio. Nei pochi giorni che mancano allo start della regular season, c’è spazio ...

NBA - Kevin Garnett : "Butler è forte ma ha esagerato : non è LeBron o Durant" : Per dirla con le sue stesse parole, "questa " inteso come l'intero stato del Minnesota e quindi anche il Target Center " è ancora casa mia, e non cambierà mai. Ho lasciato il mio spirito e la mia ...

NBA - Kevin Durant ci mette la faccia : 'La NBA deve riportare il basket a Seattle' : "Il messaggio è stato mandato forte e chiaro negli ultimi 11 anni: basta vedere il supporto che i Sonics hanno in giro per il paese e per il mondo" ha detto Durant. "Tantissime persone conoscono la ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Durant torna re di Seattle - Thompson ne segna 30 : Per dovere di cronaca vanno segnalati i 30 punti di Klay Thompson, un altro che ha sentito aria "di casa" avendo fatto il college a Washington State, di cui 19 solamente nei primi 9 infuocati minuti ...

Preseason NBA – I Knicks ne vincono tre su tre - Durant e Thompson non danno scampo ai Kings : Knicks, Warriors e Sprurs danno spettacolo nella notte della Preseason NBA: Kevin Durant e Klay Thompson fanno sprofondare i Sacramento Kings Le partite della Preseason NBA hanno regalato spettacolo anche questa notte. Prima che il campionato inizi, i campioni oltreoceano ci deliziano ugualmente con le loro giocate in attesa di sfidarsi per il titolo che vale una stagione intera. Nel match New York Knicks-New Orleans Pelicans, la squadra ...