Nba | Clippers espugnano Houston | 16 punti per Gallinari

Basket - Nba : Durant show e Golden State va veloce - colpo Clippers a Houston : NEW YORK - Kevin Durant si carica sulle spalle Golden State evitando guai al Madison Square Garden, tana dei New York Knicks. I Warriors si impongono per 128-100 con uno show dell'ala, che nel quarto ...

Nba 2019 - i risultati della notte : Bucks - Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York - ok i Clippers di Gallinari : Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons. I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la ...

Nba : i Clippers battono ancora i Rockets - 16 punti per Gallinari : Houston, abbiamo un problema. I Rockets incassano nella notte la terza sconfitta consecutiva in casa in questo difficile inizio di stagione, la quarta totale su cinque gare disputate , unico successo ...

Nba - Darius Miles : l'ex Clippers racconta il suo folle impatto con la lega a 18 anni : Si è divertito un mondo a spaventarmi, ma poi mi ha invitato a casa sua per il party di fine anno: c'erano comparse vestite da veri ninja, che combattevano e tutto il resto…", . Paranoia e ...

Nba - un buon Gallinari s’infrange su Anthony Davis : il VIDEO di Pelicans-Clippers : Danilo Gallinari da 24 punti, ma non bastano per superare Anthony Davis ed i suoi Pelicans ancora vittoriosi nella notte di gare NBA Sconfitta per i Clippers di Danilo Gallinari. La franchigia di Los Angeles perde 116-109 contro i Pelicans allo Smoothie King Center di New Orleans subendo il secondo ko stagionale in Nba dopo quattro partite. A spingere al successo i Pelicans, 3 vittorie all’attivo, Anthony Davis autore di 34 punti e ...

Nba 2019 - i risultati della notte : Pelicans e Nuggets ancora a segno - cedono i Clippers di Gallinari - Blake Griffin ne fa 51 : Tre le partite nella notte NBA. Alla Little Caesars Arena di Detroit autentico spettacolo tra i Pistons e i Sixers con successo all’overtime firmato dai padroni di casa (133-132). Uno straordinario Blake Griffin (51 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) ha trascinato la compagine allenata da coach Dwane Casey: career-high per il numero 23 che è il primo giocatore di Detroit nella storia a segnare più di 50 punti e ad ottenere più di 10 rimbalzi ...

Nba risultati : Gallinari e Clippers avanti tutta. Rockets - no Paul no party : I Clippers, 2-1, vincono una emozionante partita davanti al pubblico amico regolando Houston, 1-2, in un finale teso e vibrante, dimostrando ancora una volta che, per talento e profondità, la squadra ...

Nba - i Clippers si godono il miglior Gallinari : Houston cade a Los Angeles : 20.7 punti di media, conditi da 7.3 rimbalzi e il 48% da tre. Dopo un anno di attesa, i Los Angeles Clippers si stanno finalmente godendo il Danilo Gallinari che avevano ingaggiato con l'idea di ...

Nba - i Clippers superano i Rockets : 20 punti per Gallinari : L.A. Clippers-Houston Rockets 115-112 A poche ore dalla palla a due arriva la notizia della sospensione di Chris Paul, fermato dalla NBA per due partite dopo la rissa con Rajon Rondo nella sfida della ...

Nba 2019 : Gallinari trascina i Clippers alla vittoria sui Rockets. Warriors e Thunder KO con Nuggets e Kings - ok Atlanta : Anche se ci sono state solo quattro partite in questa notte di NBA, di carne al fuoco ce n’è molta, poiché in tutte è stato sovvertito il logico pronostico. In particolare, sono uscite sconfitte le tre franchigie di maggior livello impegnate questa sera: i Golden State Warriors, gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder. I Rockets sono stati sconfitti dai Los Angeles Clippers per 115-112, dopo aver subito un parziale di 39-31 nel ...

Nba 2019 : Gallinari trascina i Clippers alla vittoria sui Rockets. Warriors e Thunder KO con Nuggets e Kings - ok Atlanta : Anche se ci sono state solo quattro partite in questa notte di NBA, di carne al fuoco ce n’è molta, poiché in tutte è stato sovvertito il logico pronostico. In particolare, sono uscite sconfitte le tre franchigie di maggior livello impegnate questa sera: i Golden State Warriors, gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder. I Rockets sono stati sconfitti dai Los Angeles Clippers per 115-112, dopo aver subito un parziale di 39-31 nel ...

Nba – Gallinari a tutto tondo : “Nazionale? Ecco perchè ho scelto i Clippers. Anti-Warriors? È come cercare l’anti-Juve” : Danilo Gallinari parla a 360 gradi della convocazione con l’Italia, l’avventura in maglia Clippers e la possibile anti-Warriors Quella appena iniziata è la stagione numero 11 per Danilo Gallinari in NBA. Il cestista azzurro è il giocatore più pagato, nonchè probabilmente il migliore, che i Los Angeles Clippers hanno attualmente a roster, dopo gli addii nelle ultime stagioni di Blake Griffin, Chris Paul e DeAndre Jordan. Il ...

Nba - Gallinari 26 - festa Clippers. Leonard spegne Boston : La notte di Nba regala emozioni e premia due protagonisti assoluti: Danilo Gallinari, trascinatore dei Los Angeles Clippers contro i Thunder di Oklahoma City, e Kawhi Leonard, mattatore nella gara tra ...

Nba risultati - Belinelli e gli Spurs vincono - Gallinari e i Clippers ribaltati : Una vittoria e una sconfitta nella prima notte 'italiana' di Nba. Marco Belinelli contribuisce con 10 punti al successo casalingo dei suoi Spurs sui Wolves, firmato dai 28 punti di DeMar DeRozan. ...