Napoli | cartello | ' vietato l' ingresso ai razzisti' con foto di Salvini in un locale

Blastingnews

: CdS DIFESA - Ballottaggio Mario Rui-Hysaj, conferma per Maksimovic - ilnapolionline : CdS DIFESA - Ballottaggio Mario Rui-Hysaj, conferma per Maksimovic - Vincy63995 : E un cartello lo voglio fà pure io ?? |???????????| FORZA NAPOLI |___________|… - fenji83 : RT @__nohate: Ma perché la metro di Napoli é così bella, mentre a Roma la massima decorazione é il cartello di uscita di sicurezza? https:/… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Una notizia che senza ombra di dubbio susciterà numerose polemiche e discussioni si è verificata in quel die ha come protagonista il titolare di un ristorante della città. L'uomo, Francesco Andoli, è diventato famoso negli ultimi giorni dopo aver preso la decisione di affliggere alla porta didel suo, il ristorante-bottega Januarius che si trova proprio di fronte al Duomo di, una locandina sulla quale c'è scritto 'napoletano.ai' corredata da unagrafia del ministro dell'Interno Matteoricoperta con un grande divieto rosso e accompagnata da un'altra didascalia: 'Io qui non posso entrare'. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, dunque, un'iniziativa che è destinata ad alimentare polemiche ma che il proprietario ha definito come doverosa. La particolare iniziativa di undi: 'e i...