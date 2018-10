Napoli | a tutto Koulibaly | ' Quando andrò via | piangerò Io mi sento senegalese | francese

Napoli - Rog : "Non giocavo mai. Con Ancelotti è tutto diverso" : Mentre Allan riceva la sua prima convocazione dal c.t. brasiliano Tite, Marko Rog ammette che la Croazia al Mondiale ha giustamente fatto a meno di lui: 'Ci sono rimasto male per non aver partecipato ...

Napoli - Hamsik : 'Grande dispiacere ma ci giochiamo tutto in casa. Io in Cina? Potevo andare poi...' - : Marek Hamsik, capitano del Napoli, dopo il match di Champions League con il PSG è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'Sono ex compagni di squadra, ci sta. E' venuto anche Cavani a salutarci. Sicuramente è bello incontrarlo, sfidare questa squadra di campioni. E' stata una bella serata. Fa male perdere due ...

Tutto Paris e niente… arrosto! Un grande Napoli merita - ma non vince : recupero amaro per Ancelotti al Parco dei Principi [GALLERY] : Il Napoli pareggia nel recupero contro il Psg, la squadra di Ancelotti sfiora l’impresa al Parco dei Principi: finisce 2-2 Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti comanda il primo tempo e ‘mette i piedi in testa’ al team francese grazie ad un favoloso pallonetto ...

Paris Saint Germain-Napoli - tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions 2018 : Dov'è possibile guardare PSG-Napoli? La partita tra Paris Saint Germain e Napoli verrà trasmessa in diretta su Sky Sport HD , canale 263, e su Sky Sport Arena , canale 204, a partire dalle ore 21.00. ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ancelotti non è qui in pensione. Scudetto? Nel calcio tutto è possibile' : Era presente anche lui all'elezione di Gravina come nuovo Presidente della FIGC. Il calcio italiano ha bisogno di ripartire e cercherà di farlo con un nuovo condottiero. Come ha fatto il Napoli, che ...

Napoli - De Laurentiis a tutto campo : il retroscena su Ancelotti - la frecciata a Sarri ed il valore del club : Il Napoli sta disputando una stagione molto importante, il club azzurro è forse l’unico club in grane di tenere il passo della Juventus, gli azzurri si confermano una delle migliori squadre anche a livello internazionale, merito del presidente De Laurentiis che ha iniziato ormai da qualche anno un periodo di crescita. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’ il presidente De Laurentiis ha toccato vari argomenti: ...

Champions League 2018-2019 : la notte dei sogni al San Paolo. Il Napoli ospita il Liverpool e si gioca già tutto : Una notte magica o un incubo. Il San Paolo indosserà l’abito di gala domani, mercoledì 3 ottobre, quando il Napoli ospiterà il Liverpool nella seconda partita della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I ragazzi guidati da Ancelotti sono reduci da una pesante sconfitta sul campo della Juventus ed hanno tanta voglia di riscattare quel passo falso per rimettersi in carreggiata nella competizione più cara al tecnico partenopeo, già ...

Champions : tutto su Napoli-Liverpool : ... Salah Dove vedere Napoli-Liverpool in TV e streaming Il match tra Napoli e Liverpool è in programma mercoledì 3 settembre alle 21.00 e sarà trasmesso in Tv da Sky Sport, sui canali Sky Sport 1 e Sky ...

Juve Napoli - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Juventus-Napoli? Juventus-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Sky, su Sky Sport Serie A , canale 202, e su Sky Sport , canale 251, . Prepartita dalle ore 17.00 con Sky ...

Napoli - Ancelotti sfida la Juventus : "Non firmo per il pari"/ Ultime notizie : "Qui c'è tutto per vincere" : Napoli, Ancelotti sfida la Juventus: "Non firmo per il pari"/ Ultime notizie, il tecnico partenopeo alla vigilia del big match: "Qui c'è tutto per vincere"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:35:00 GMT)