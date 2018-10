Muti torna al San Carlo per la prima | ' Il mio Mozart napoletano per gioco'

Ornella Muti torna sul grande schermo con “Daitona” : Ornella Muti è un’affascinante e misteriosa femme fatale nel primo trailer di Daitona, irriverente dark comedy diretta da Lorenzo Giovenga Nel cast, accanto alla star italiana, il talento emergente Lorenzo Lazzarini, Pietro De Silva (“La vita è bella”), Luca Di Giovanni (“The startup”) e Lina Bernardi (“L’imbalsamatore”). L’anteprima internazionale del film si terrà il prossimo 21 settembre, in occasione del festival internazionale Films Infest ...

AmMutinamenti. Dall'8 al 18 settembre ritorna a Ravenna il Festival di danza urbana e d'autore : Gli spettacoli della Vetrina sono ospitati in luoghi storici ed inediti della città come la Biblioteca Classense e le Artificerie Almagià. Agli spettacoli della Vetrina si alternano spettacoli e ...