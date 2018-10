Musica ed emozioni all' Ambra di Albenga per il terzo appuntamento di Ottobre De

Deezer usa l’Intelligenza Artificiale per capire le emozioni dentro la Musica : Chi usa Apple Music, Spotify o un altro servizio streaming musicale simile probabilmente ha provato almeno una volta una playlist “umorale”. Si tratta di liste automatiche tarate su un certo stato d’animo: per i momenti allegri, per quelli malinconici, per darsi la carica in palestra e così via. Ebbene, la francese Deezer sta sviluppando un nuovo sistema di intelligenza Artificiale che potrebbe rendere queste liste migliori di ...