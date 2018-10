Muore a 34 anni il campione di Wimbledon juniores del 2002 | sfidò Federer

Ivrea - auto si schianta in autostrada : Muore un uomo di 64 anni : Grave incidente oggi, venerdì 26 ottobre, sulla A5 Torino - Aosta , all'altezza dall'uscita del casello autostradale di Ivrea. Un uomo, Roberto Maino, 64 anni, residente a Sainte Heleme 5, a Sarre ha ...

Volley italiano in lutto - Sara Anzanello Muore a 38 anni : conquistò il Mondiale nel 2002 : Il Volley italiano [VIDEO] piange Sara Anzanello. La giocatrice, originaria di Ponte Piave Treviso, è scomparsa ad appena 38 anni dopo aver lottato come una leonessa prima contro il male che le aveva cambiato la vita nel 2013 e poi contro la leucemia. Con la nazionale era salita sul tetto del mondo nel 2002 e sabato scorso era davanti alla televisione per sostenere Paola Egonu e compagne in occasione della finalissima contro la Serbia. Sorrideva ...

Napoli - nuovo caso di meningite : Muore in ospedale a 22 anni : Un ragazzo di 22 anni di Casalnuovo è morto ieri sera nella rianimazione dell?ospedale Cotugno per una sepsi da meningococco. Si tratta del settimo caso fatale di infezione da Neisseria...

Forlì : Giovanni - giovane papà di 27 anni - si schianta con l’auto e Muore sul colpo : Giovanni Attore, un ragazzo di 27 anni già padre di un bambino nonostante la giovanissima età, è morto in un gravissimo incidente della strada a Forlì.Continua a leggere

Entra in coma per un semplice esame clinico. Teresa Muore a soli 49 anni : aperta un’inchiesta : Teresa Tramacere, una donna di 49 anni di Squinzano, in provincia di Lecce, è morta nel pomeriggio di martedì 23 ottobre. La donna era Entrata in coma mentre veniva sottoposta a una gastroscopia. Lo scorso 19 ottobre, come riportano le cronache locali, la donna si trovava presso la Clinica ‘Petrucciani’ di Lecce per eseguire un controllo di routine richiesto da uno specialista dell’Ospedale ‘Tatarella’ di Cerignola dove, ...

“Mamma guardo video online” - bimbo di 11 anni Muore soffocato durante una sfida su YouTube : Il piccolo aveva chiesto alla mamma di poter stare un altro po' al computer per vedere dei video ma in realtà voleva solo poter prender parte a una pericolosa sfida online quella di strangolarsi fino a svenire. Dieci minuti dopo la donna lo ha trovato esanime a terra nella sua stanzetta.Continua a leggere

Auto si schianta sotto un camion in A4 - Muore ragazzo di 27 anni che era al volante : L'impatto lungo l'Autostrada A4 nel tratto fra Villesse e Palmanova, in direzione di Venezia. La vettura coinvolta e guidata dal 27enne friulano che ha perso la vita, non si sarebbe accorta del rallentamento del camion che la precedeva schiantandosi sotto l’Autoarticolato. Per liberare la vittima dal lamiere è stato necessario l'intervento dei pompieri.Continua a leggere