Muo | Di Maio | novità nei prossimi giorni

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Diretta - Gruppi e Under Uomini : Mara Maionchi proMuoverà Leo Gassman? : X FACTOR 2018, seconda puntata di BOOTCAMP in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:01:00 GMT)

"Giù le mani dall'informazione" - Fnsi proMuove una conferenza stampa dopo gli attacchi di Di Maio al Gruppo Gedi : "L'informazione non si può abolire per decreto. È un bene essenziale per la tenuta democratica del Paese. Lo dimostrano le reazioni di numerosi giornalisti e cittadini agli attacchi mossi dal vicepremier Luigi Di Maio a Repubblica, L'Espresso e ai quotidiani del Gruppo Gedi. Contro gli insulti di chi pensa di poter ridurre al silenzio il mondo dell'informazione e di indebolire l'opinione pubblica è necessario non abbassare ...

Di Maio attacca giornali : “Muoiono”/ “Fake news da Gruppo Espresso” : rivolta stampa - Renzi “io ero caudillo..” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:39:00 GMT)

Juncker evoca la Grecia ma Di Maio non arretra : "Tra 6 mesi l'Ue Muore" : La lettera con cui la Commissione europea, in risposta a quella del ministro dell'Economia Giovanni Tria, dà un giudizio fortemente negativo dei nostri piani di politica economica e sollecita il ...

Di Maio contro i giornali : Muoiono. È bufera : Non è usuale che un ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico prefiguri, con malcelata soddisfazione, la morte di un’impresa economica del Paese. Ieri, Luigi Di Maio, attraverso una delle solite dirette Facebook senza contraddittorio, si è scagliato contro i giornali che criticano la maggioranza. «Per fortuna - ha detto - ci siamo vaccinati ...

Di Maio contro i giornali : Muoiono. È bufera : Prima è toccato a Libero, il Giornale e a quanti con dati alla mano dimostrano che la politica economica del governo è contro chi cerca lavoro piuttosto che elemosine'. I giornalisti del Gruppo hanno ...

Di Maio : “Giornali del gruppo Espresso Muoiono perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

Lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non risolve i problemi della manovra. Tria non si sMuove dall'1 - 6% : La fragilità dell'impatto che lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio ha sull'impianto della manovra si può misurare da due prospettive, speculari tra di loro: da una parte il pressing asfissiante nei confronti di Tria per portare l'asticella del deficit almeno al 2%, dall'altra la fermezza del ministro dell'Economia nel tenere il punto sull'1,6 per cento. I problemi della legge di bilancio restano intatti perché ...

X Factor 2018/ Diretta : Elena Piacente fa comMuovere la Maionchi (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 22:04:00 GMT)

Bagnoli - Di Maio proMuove Floro Flores ma De Luca scrive al ministro Lezzi : 'A giorni la nomina, se non ci sono conflitti d'interesse', chiarisce subito il vicepremier Luigi Di Maio. Ma su Francesco Floro Flores, l'imprenditore in pole per ricoprire il ruolo di commissario ...

Calenda : «Muoviamoci - l'Italia rischia il default. Dialogare con Di Maio? È da sconfitti» : Non si tratta di un cambiamento di nome: è necessario un cambiamento di offerta politica e di modo di fare politica. Dobbiamo far nascere il nuovo movimento progressista italiano, un`area larga con ...

Di Maio ammette l’incapacità del governo. La democrazia Muore nel buio : indizi : Al direttore - E’ sempre più paradossale la posizione dei nostri due consoli (Di Maio e Salvini) nei confronti dell’Europa. Per un verso essi presentano una somma di realizzazioni programmatiche (flat tax, reddito di cittadinanza, revisione della Fornero, blocco dell’Iva) che – in assenza di tagli a