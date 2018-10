Motomondiale | GP Australia 2018 | per Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi la gara di

oasport

: Gp d’Australia, Moto Gp: Marquez ancora in pole davanti a Vinales - Corriere : Gp d’Australia, Moto Gp: Marquez ancora in pole davanti a Vinales -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Le qualifiche del Gran Premio d’di Moto2 e Moto3, per usare un eufemismo, hanno regalato numerose sorprese. Le condizioni meteo complicate (come quasi sempre) che si sono manifestate sul circuito di Phillip Island, specialmente in fatto di forte vento e temperature basse dell’asfalto, hanno regalato poco grip ai piloti e feeling quasi assente con moto e tracciato. Due vittime illustri di queste qualifiche sono, purtroppo, nostri illustri portacolori, entrambi in piena lotta per i rispettivi titolo iridati. In ordine di tempo, infatti, abbiamo assistito al 15esimo posto diin Moto3 (clicca qui per la cronaca) un risultato non certo soddisfacente per il riminese che, dopo un fine settimana ricco di problemi e uscite di pista, ha beccato qualcosa come 1.420 dalla prima posizione. Già, la pole position, terreno di caccia ideale del suo rivale, ...