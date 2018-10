Motomondiale | GP Australia 2018 | come vedere in tv la gara su Sky e TV8 Il programma e

oasport

(Di sabato 27 ottobre 2018) Tutto è pronto a Phillip Island per le tre gare del Gran Premio d’del. Sarà un’alba, almeno per noi italiani, da cuori forti, specialmente per quanto riguarda Moto2 e Moto3 che metteranno in scena l’ennesimo capitolo dei duelli tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira e Marco Bezzecchi contro Jorge Martin. In MotoGP, invece, il titolo è stato già consegnato, per cui vivremo unaaperta e imprevedibile, con Marc Marquez che dovrà rispondere agli attacchi di Yamaha e Ducati. La domenica del GP d’sarà visibile,ogni altro appuntamento del calendario, su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica, per cui qualifiche e gare, sono previste repliche e differite anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport ...