MotoGp Yamaha | Rossi | «La seconda fila era alla mia portata»

MotoGp – Terminate le Fp4 in Australia : Iannone è il più veloce a Phillip Island - bene le Yamaha [TEMPI] : Iannone davanti a tutti nelle Fp4 del Gp d’Australia, bene le Yamaha sulla pista di Phillip Island Stanno per iniziare le qualifiche del Gp d’Australia di MotoGp. Prima della sfida per le migliori posizioni in griglia di partenza, i campioni della categoria regina sono scesi in pista a Phillip Island per la quarta ed ultima sessione di prove libere. E’ Andrea Iannone il più veloce nelle Fp4, seguito dalle Yamaha di ...

LIVE MotoGp - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Andrea Dovizioso sfida Marquez - ma Valentino Rossi ci prova con la Yamaha : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island si preannuncia un time-attack molto interessante con tanti pretendenti alla pole-position. Marc Marquez, per la tradizione recente, è il favorito per partire dalla p.1. Il neo campione del mondo della Honda ha voglia di festeggiare con un successo il titolo vinto a Motegi e farlo su ...

MotoGp - Valentino Rossi si sfoga in Australia - il Dottore dubita dei giapponesi : 'ho parlato con dei pezzi grossi della Yamaha' : AFP/LaPresse Nel post libere, il nove volte campione del mondo ha ancora una volta mostrato tutto il suo disappunto: ' anche se vinciamo da qui alla fine, la sostanza non cambia: gli altri sono più ...

MotoGp – Valentino Rossi si sfoga in Australia - il Dottore dubita dei giapponesi : “ho parlato con dei pezzi grossi della Yamaha” : Il duro sfogo di Valentino Rossi a Phillip Island al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Australia Prima giornata di prove non troppo soddisfacente per Valentino Rossi in Australia: il Dottore ha chiuso al decimo posto sia le Fp1 che le Fp2 sul circuito di Phillip Island, con un pizzico di fatica che ormai lo accompagna da tempo in sella alla M1. AFP/LaPresse Nel post libere, il nove volte campione del mondo ha ...

MotoGp - Viñales durissimo nei confronti della Yamaha : lo spagnolo rimpiange il periodo in Suzuki : Il pilota spagnolo continua a non sopportare la situazione venutasi a creare in casa Yamaha, rimpiangendo le due stagioni trascorse in Suzuki Quarto posto a tre gare dalla fine del Mondiale, non è la posizione che Maverick Viñales sognava ad inizio stagione. Marc Marquez ha già chiuso i giochi per il titolo mondiale, lo spagnolo della Yamaha può solo ambire al terzo posto occupato da Valentino Rossi, distante trenta punti in ...

MotoGp – Dovizioso regola Marquez nel warm up del Gp del Giappone : piloti Yamaha nella top ten [TEMPI] : E’ sfida tra Dovizioso e Marquez anche nel warm up del Gp del Giappone: il ducatista ancora una volta davanti a tutti a Motegi E’ andato in scena nella notte italiana il warm up del Gp del Giappone: i piloti hanno girato in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli, in particolar modo per quanto riguarda le gomme, in vista della gara che sta ormai per iniziare. Andrea Dovizioso ha chiuso ancora una volta davanti a tutti: il ...

MotoGp – Casco speciale per Marquez in Giappone - ma un dettaglio lascia a bocca aperta : “c’è il logo Yamaha” : Marc Marquez e quel logo sul Casco per il Gp del Giappone che ricorda la Yamaha: epic fail per lo spagnolo della Honda a Motegi? Il sabato di qualifiche del Gp del Giappone è andato in scena nella mattina italiana: Andrea Dovizioso ha conquistato la pole position nella casa di Honda e Yamaha, a Motegi, davanti al pubblico Giapponese, lasciandosi alle spalle Zarco e Miller. Solo sesto Marc Marquez, che partirà domani dunque dalla seconda ...

MotoGp – Yamaha di nuovo in difficoltà in Giappone - Valentino Rossi tra errori e chiarimenti : “abbiamo sbagliato ai box” : Le parole di Valentino Rossi dopo il nono posto nelle qualifiche del Gp del Giappone: il Dottore sincero a Motegi tra errori ai box e chiarimenti Andrea Dovizioso ha conquistato, questa mattina, la pole position del Gp del Giappone: il forlivese della Ducati si è lasciato alle spalle un ottimo Zarco e un buon Jack Miller, mentre per trovare Marc Marquez bisogna andare in seconda fila. Lo spagnolo della Honda ha chiuso la sua qualifica al ...

MotoGp - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

MotoGp - Gp Giappone Day 1 : Meregalli - Yamaha - - 'Sensazioni Buriram confermate' [Video] : Queste le parole di Massimo Meragalli , Team Manager della Yamaha, , intervistato da Sky Sport MotoGP: 'Dopo il primo run è stato provato un link diverso sulla moto di Valentino Rossi. La pista era ...

MotoGp - Valentino Rossi sfiduciato da Yamaha : Abbiamo lavorato per cercare di avere una erogazione più dolce possibile, per la durata della gomma è fondamentale - ha spiegato Meregalli a Sky Sport -. A detta dei nostri piloti abbiamo preso la ...

MotoGp - Meregalli fiducioso : “la direzione presa dalla Yamaha è quella giusta - previsti altri aggiornamenti” : Il team director della Yamaha ha analizzato le ultime prestazioni della M1, svelando come siano previsti aggiornamenti prima della fine della stagione I risultati ottenuti in Thailandia hanno restituito il sorriso alla Yamaha, arrivata in Giappone con la voglia di continuare in questo processo di leggera crescita. AFP/LaPresse Maio Meregalli appare fiducioso alla vigilia del week-end di Motegi, la M1 pare rispondere positivamente agli ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : prova del nove per Valentino Rossi. La Yamaha deve dimostrare di aver intrapreso una ripresa costante : Dopo una stagione con pochissimi sorrisi e tanti problemi, la Yamaha prova a invertire la tendenza nelle ultime quattro gare di questo Mondiale MotoGP 2018. Il primo passo è stato compiuto già a Buriram, con Maverick Vinales che ha chiuso sul gradino più basso del podio, mentre Valentino Rossi, quarto al traguardo, ha addirittura condotto la gara per diversi giri. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la scuderia di Iwata che incrocia ...