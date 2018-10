MotoGp | Vinales fiducioso | “non ho spinto al massimo per via della pioggia | il passo mi

MotoGp - GP Australia 2018 : Marc Marquez centra la pole tra vento e pioggia davanti a Vinales e Zarco - Rossi 7° - Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live : FP4 - Iannone primo davanti a Vinales e Valentino Rossi : Diretta MotoGp Streaming video SKY qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi , oggi, .

MotoGp – Viñales commenta le libere a Phillip Island : “dobbiamo lavorare più sull’elettronica che sul set up” : Maverick Viñales parla dopo le prime e le seconde prove libere sul circuito di Phillip Island: tutta la soddisfazione dello spagnolo Dopo essere stato leader della Fp1 e aver stabilito il terzo tempo nelle Fp2 del Gp d’Australia, Maverick Viñales ha parlato ai microfoni di Sky MotoGp ed ha espresso tutta la sua soddisfazione per il feeling con la sua moto sul circuito di Phillip Island. “Al primo turno mi sono trovato bene ...

MotoGp - la furbizia di Petrucci : “nel time-attack sono andato dietro Viñales - una mano non si rifiuta mai” : Il ternano ha rivelato di aver sfruttato la scia di Viñales per ottenere il secondo posto nella seconda sessione di prove libere Grandissima prestazione di Andrea Iannone nella seconda sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, il pilota della Suzuki fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo proprio in extremis. AFP/LaPresse ‘The Maniac’ ferma il crono su un ottimo 1:29.131, beffando sotto la bandiera a scacchi ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Phillip Island : Iannone vola con la Suzuki - Petrucci e Viñales beffati in extremis [FOTO] : Il pilota della Suzuki chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, facendo segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi Grandissima prestazione di Andrea Iannone nella seconda sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, il pilota della Suzuki fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo proprio in extremis. ‘The Maniac’ ferma il crono su un ottimo 1:29.131, beffando sotto la bandiera a ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Phillip Island : Viñales sfreccia davanti alle Ducati - Valentino Rossi in difficoltà [FOTO] : Il pilota spagnolo conclude al comando la prima sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, tenendo dietro le due Pramac di Miller e Petrucci Comincia con il piede giusto il week-end di Phillip Island per Maverick Viñales, risultato il più veloce di tutti al termine della prima sessione di prove libere. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:29.952, precedendo di pochissimi millesimi le due Ducati Pramac di Jack Miller e Danilo ...

MotoGp - Gp Australia FP1 : Vinales vola - ma in scia c'è l'armata 'Rossa' con Miller - Petrucci e Dovizioso : Quinto tempo per Cal Crutchlow , che ha chiuso davanti al neo-campione del mondo, Marc Marquez , autore di una scivolata fortunatamente senza conseguenze. A poco meno di mezzo secondo dalla vetta ...

MotoGp - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

MotoGp - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

MotoGp – Vinales palesa cauto ottimismo : “pista congeniale a me - ma non voglio che succeda come in Giappone” : Maverick Vinales palesa le sue sensazioni in vista del Gp d’Australia, il pilota spagnolo della Yamaha ottimista (ma non troppo) a Phillip Island Maverick Vinales è già a Phillip Island, dove domenica si correrà il terzultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo non nasconde il suo cauto ottimismo in vista del Gp d’Australia, che si disputerà su un circuito congeniale alle sue caratteristiche. Dopo ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales incontrano la piccola Freyja in Australia : la storia speciale della dolce bambina [GALLERY] : La piccola Freyja incontra i piloti Yamaha: la prima bambina ad essersi sottoposta ad un intervento di robotica per rimuovere un tumore nel paddock di Philipp Island con Valentino Rossi e Maverick Vinales Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la ...

MotoGp - Viñales durissimo nei confronti della Yamaha : lo spagnolo rimpiange il periodo in Suzuki : Il pilota spagnolo continua a non sopportare la situazione venutasi a creare in casa Yamaha, rimpiangendo le due stagioni trascorse in Suzuki Quarto posto a tre gare dalla fine del Mondiale, non è la posizione che Maverick Viñales sognava ad inizio stagione. Marc Marquez ha già chiuso i giochi per il titolo mondiale, lo spagnolo della Yamaha può solo ambire al terzo posto occupato da Valentino Rossi, distante trenta punti in ...

MotoGp – Vinales e l’amore per l’Australia : “pronti per uno dei weekend più forti della nostra stagione” : Maverick Vinales motivato e carico per il weekend di gara del Gp dell’Australia: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia dell’appuntamento di Phillip Island Tutto pronto a Phillip Island per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Il Gp dell’Australia, secondo round del trittico asiatico, regalerà spettacolo puro, nonostante il titolo Mondiale sia già matematicamente nelle mani di Marc ...

MotoGp - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...