MotoGP oggi | GP Australia 2018 | gara A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8

MotoGP – Iannone mastica amaro in Australia : “le giornate come oggi pesano - ma posso essere contento” : Le parole di Andrea Iannone al termine delle qualifiche del Gp d’Australia: il pilota Suzuki non nasconde la sua delusione a Phillip Island E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Australia: lo spagnolo, campione del mondo 2018, ha conquistato la pole position sul circuito di Phillip Island, seguito da Vinales e Zarco. Deve accontentarsi del quarto tempo Andrea Iannone, che ha disputato un weekend impeccabile, sempre davanti ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez centra la pole tra vento e pioggia davanti a Vinales e Zarco - Rossi 7° - Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila ...

Giappone : le libere della MotoGP disturbate dalla pioggia : Il primo giorno del GP del Giappone a Motegi termina nel segno di Andrea Dovizioso (Ducati Team) che però non mette a referto alcun giro nella sessione pomeridiana delle libere, viste le condizioni meteo che hanno indotto alla prudenza. La pioggia ha infatti fatto la sua comparsa nel corso delle FP1 della Moto2, portando quindi […] L'articolo Giappone: le libere della MotoGP disturbate dalla pioggia sembra essere il primo su ...

MotoGP – Valentino Rossi tra prove e iniziative speciali - il Dottore di rosa vestito a Motegi : “oggi non abbiamo capito molto” : Valentino Rossi e la prima giornata di prove a Motegi: le parole del Dottore dopo le Fp2 del Gp del Giappone E’ terminata a Motegi la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone. Al mattino Valentino Rossi ha chiuso la sua sessione al nono posto mentre nel pomeriggio, in condizioni complicate, tra asciutto e bagnato, ha girato per effettuare qualche prova sul setting della sua M1, chiudendo la sessione fuori dalla top ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : La pioggia scombina i piani e vede emergere Dani Pedrosa nella FP2. Valentino Rossi lontano - Dovizioso e Marquez non girano : Dopo una mattinata con condizioni meteo ideali, arriva la pioggia a condizionare la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv). Gli ombrelli si aprono prima del secondo turno ma si chiudono rapidamente, e l’asfalto, al momento del semaforo verde, si presenta ancora umido. Con il passare dei minuti la situazione migliora, fino ad arrivare all’ultimo quarto d’ora ...