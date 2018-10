MotoGp – Marquez primo con caduta nelle Fp3 d’Australia | Rossi migliora | faticano le

LIVE MotoGp - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Andrea Dovizioso sfida Marquez - ma Valentino Rossi ci prova con la Yamaha : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island si preannuncia un time-attack molto interessante con tanti pretendenti alla pole-position. Marc Marquez, per la tradizione recente, è il favorito per partire dalla p.1. Il neo campione del mondo della Honda ha voglia di festeggiare con un successo il titolo vinto a Motegi e farlo su ...

MotoGp - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

MotoGp - Marquez incredulo dopo la caduta : “non so cosa possa essere successo - è stata molto strana” : Il pilota della Honda non molto soddisfatto della giornata di oggi, caratterizzata anche da una fastidiosa caduta avvenuta nella prima sessione di libere Non proprio una giornata da ricordare per Marc Marquez quella trascorsa oggi a Phillip Island, il pilota della Honda è stato protagonista di prestazioni non eccellenti, oltre che di una caduta nelle FP1. AFP/LaPresse Tempo per migliorare ce n’è eccome, per questo motivo il neo ...

MotoGp - FP2 GP Australia 2018 : Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in scia - Dovizioso è quarto - indietro Marquez e Valentino Rossi : Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video SKY prove libere FP2 live : comanda Marquez - Dovizioso insegue : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live GP Australia 2018 Phillip Island: cronaca e tempi , oggi 26 ottobre, .

MotoGp – Marquez inizia il week-end di Phillip Island con una… caduta : scomoda scivolata nelle FP1 [VIDEO] : Il pilota della Honda perde il controllo della sua moto a poco meno di sei minuti dalla fine della prima sessione, chiudendola anzitempo al sesto posto Brutto inconveniente per Marc Marquez nel corso della prima sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, lo spagnolo infatti è stato protagonista di una scomoda scivolata che ha chiuso anzitempo le sue FP1. Arrivato in curva 10, il neo campione del mondo ha perso completamente ...

MotoGp - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

MotoGp - Rossi commenta il Mondiale di Marquez : Alle spalle di Marc assisteremo ad una sfida tutta italiana per il titolo di vicecampione del mondo di MotoGP . Tre gare alla fine del campionato, Andrea Dovizioso grande favorito, non solo per i 9 ...

MotoGp - MARC MARQUEZ : "IN HONDA A VITA? PARLIAMONE"/ "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..." : MOTOGP, MARC MARQUEZ:"In HONDA a VITA? Parliamone". Il cinque volte campione del mondo pronto a legarsi al team giapponese per sempre: "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..."(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:14:00 GMT)

MotoGp - Dalla vittoria di Jerez allo studio dei ducatisti : l'analisi del settimo trionfo di Marquez [VIDEO] : Per conto di Sky Sport 24, Paolo Lorenzi ha analizzato il mondiale appena conquistato da Marc Marquez , sottolineando come lo spagnolo della HRC abbia gestito alla grandissima il duello mondiale con le due Ducati di ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio vincere anche in Australia» : PHILLIP ISLAND - Nonostante la vittoria del mondiale la scorsa settimana, Marc Marquez non molla. 'Nel 2014 e nel 2016 ho vinto il Mondiale a Motegi e qui in Australia sono caduto, questa volta ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio vincere anche in Australia» : 'Ancora non ho avuto tempo di riflettere a freddo su questa stagione, ha detto il neocampione del mondo ai microfoni di Skysport, ma sicuramente posso dire che abbiamo fatto un grande lavoro con il ...