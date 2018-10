MotoGp | Marc Marquez in pole in Australia davanti a Andrea Iannone

MotoGp - che errore per Bautista in qualifica : “mi è entrata una marcia per sbaglio e la Ducati non si è fermata” : Il sostituto di Lorenzo partirà dodicesimo sulla griglia di partenza del Gp d’Australia, a causa di una caduta che lo ha visto protagonista in Q2 Terza e quarta fila per Andrea Dovizioso e Álvaro Bautista per il GP di Australia, in programma domani a Phillip Island alle ore 16:00 locali (le 6:00 in Italia). AFP/LaPresse Protagonista ieri di una scivolata che gli aveva impedito di girare per quasi tutte le FP2, questa mattina lo ...

Marc Marquez - GP Australia MotoGp 2018 : “Contento della pole - ma domani in gara sarà battaglia” : Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si sono trovati davanti a Phillip Island, con vento forte (e gelido) e qualche goccia di pioggia che non ha ...

MotoGp - GP di Australia. Pole di Marc Marquez. 7° Valentino Rossi - 9° Andrea Dovizioso : LIVE 07:52 27 ott MotoGP, Q2 TERMINATO: LA TOP TEN 1 M. MARQUEZ 1:29.199 2 M. VI'ALES +0.310 3 J. ZARCO +0.506 4 A. IANNONE +0.513 5 A. RINS +0.827 6 J. MILLER +0.941 7 V. Rossi +1.071 8 D. PETRUCCI +...

MotoGp - GP Australia 2018 : Marc Marquez centra la pole tra vento e pioggia davanti a Vinales e Zarco - Rossi 7° - Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila ...

MotoGp - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

MotoGp - MARC MARQUEZ : "IN HONDA A VITA? PARLIAMONE"/ "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..." : MOTOGP, MARC MARQUEZ:"In HONDA a VITA? Parliamone". Il cinque volte campione del mondo pronto a legarsi al team giapponese per sempre: "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..."(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:14:00 GMT)

MotoGp - GP Australia. Marc Marquez : 'Diventare un pilota Honda a vita? Possiamo parlarne!' : Eppure è lo stesso Marc a smentire questa prospettiva in un'intervista esclusiva concessa a Sky Sport MotoGP dopo la conferenza stampa: "Dove posso migliorare? In tanti aspetti, tutto il gruppo Honda ...

MotoGp - la conferenza piloti dal GP di Australia 2018. Valentino Rossi : 'Il punto di forza di Marc Marquez? La costanza' : LIVE 08:44 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "Sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". 08:43 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo, è una cosa importante per mantenere altra la ...

MotoGp - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGp - Marquez : 'Sazio? No - c'è il titolo marche da conquistare' : sensazione - 'È una bella sensazione arrivare in Australia da campione del mondo - ha detto - non vedo l'ora di godermi questo finale di stagione. C'è ancora il titolo marche da conquistare e dunque ...

Marco Simoncelli/ Video MotoGp - 7 anni fa l'incidente mortale a Sepang : Marco Simoncelli: Video Motogp. Sette anni fa il tragico incidente mortale occorso sulla pista di Sepang nel corso del Gran Premio della Malesia 2011.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:52:00 GMT)