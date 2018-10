Motogp | in Australia la terzultima prova del motomondiale occhio all' orario

Motogp oggi - GP Australia 2018 : gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8. I programmi di differite e repliche : oggi, domenica 28 ottobre, assisteremo al terzultimo round della stagione 2018 del Motomondiale, in Australia. Sul tracciato di Phillip Island i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista Australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a ...

Motogp - GP Australia 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Domenica 28 ottobre si disputerà il GP di Australia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Phillip Island. Su una delle piste più divertenti dell’intero calendario e particolarmente gradita ai piloti, assisteremo a una gara estremamente avvincente e appassionante. Quando sarà l’alba in Italia, Marc Marquez scatterà dalla pole position e andrà a caccia della vittoria da vero Campione del Mondo: lo spagnolo ...

Motogp - GP Australia 2018 : Marquez favorito per la gara - ma Iannone e Viñales hanno il passo per giocarsela. Dovizioso e Rossi a caccia del podio : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di MotoGP sono andate in archivio con la pole position del solito Marc Marquez (79^ pole in carriera, 51^ nella classe regina), il quale è riuscito a spingere al massimo nonostante le condizioni metereologiche difficilissime da gestire, con un fortissimo vento che ha trasportato qualche fastidiosa goccia di pioggia sul tracciato proprio durante il Q2. L’iberico si è confermato il più ...

Motogp - GP Australia 2018. Marquez : 'Iannone favorito'. Andrea : 'Sono veloce' : Ricevere complimenti dal campione del mondo in carica, uno che di titoli ne ha vinti 7 in carriera, avrà probabilmente fatto piacere ad Andrea Iannone. Marc Marquez si è congratulato con il pilota della Suzuki per i tempi e il passo gara ...

Motogp - GP Australia 2018. L'editoriale di Guido Meda : 'Piove Marquez!' : La tensione più alta però riguarda Moto2 e Moto3, con gli italiani Bagnaia e Bezzecchi in piena lotta per diventare campioni del mondo. A Bagnaia è capitata una qualifica proprio brutta, sedicesimo, ...

Motogp - GP Australia 2018. Alex Rins fa l'autostop nelle prove libere - Jack Miller gli dà un passaggio : Vedere due piloti in sella a una MotoGP fa uno strano effetto. Siamo abituati a vedere quelle moto sfrecciare sul rettilineo, piegate all'estremo in curva. Vederle con due piloti sopra ci fa sorridere,...

Motogp - Marquez in Australia con gli stivali di Doohan. E per la gara : "Pole ok - ma qui Iannone è il più forte" : " Sapevo che non ero lontano per fare la pole ha detto ai microfoni di Sky Sport M i aspettavo Iannone, credo sia il più forte in questa pista , quando ho visto quella pioggia leggera, faceva ...

