MotoGP | GP di Australia Pole di Marc Marquez 7° Valentino Rossi | 9° Andrea Dovizioso

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez centra la pole tra vento e pioggia davanti a Vinales e Zarco - Rossi 7° - Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : classifica Q1 – GP Australia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 19 A. BAUTISTA 1:29.851 2 44 P. ESPARGARO +0.254 3 17 K. ABRAHAM +0.323 4 21 F. MORBIDELLI +0.667 5 30 T. NAKAGAMI +0.673 6 10 X. SIMEON +0.828 7 38 B. SMITH +0.890 8 26 D. PEDROSA +0.925 9 41 A. ESPARGARO +1.060 10 12 T. ...

MotoGP – Terminate le Fp4 in Australia : Iannone è il più veloce a Phillip Island - bene le Yamaha [TEMPI] : Iannone davanti a tutti nelle Fp4 del Gp d’Australia, bene le Yamaha sulla pista di Phillip Island Stanno per iniziare le qualifiche del Gp d’Australia di MotoGp. Prima della sfida per le migliori posizioni in griglia di partenza, i campioni della categoria regina sono scesi in pista a Phillip Island per la quarta ed ultima sessione di prove libere. E’ Andrea Iannone il più veloce nelle Fp4, seguito dalle Yamaha di ...

MotoGP – Marquez primo con caduta nelle Fp3 d’Australia : Rossi migliora - faticano le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nonostante una caduta nelle Fp3 del Gp d’Australia, Rossi migliora a Phillip Island E’ andata in scena nella notte italiana la terza sessione di prove libere del Gp d’Australia: nonostante una caduta, è stato Marc Marquez il più veloce delle Fp3 sul circuito di Phillip Island, seguito da Vinales e dal padrone di casa Miller. Riesce a migliorare rispetto ai risultati di ieri l’altro ...

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

