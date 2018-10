MotoGP | GP di Australia | le qualifiche e la pole in diretta LIVE

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Andrea Dovizioso sfida Marquez - ma Valentino Rossi ci prova con la Yamaha : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island si preannuncia un time-attack molto interessante con tanti pretendenti alla pole-position. Marc Marquez, per la tradizione recente, è il favorito per partire dalla p.1. Il neo campione del mondo della Honda ha voglia di festeggiare con un successo il titolo vinto a Motegi e farlo su ...

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

MotoGP in Australia - il motomondiale è tutt'altro che finito : Dopo il trionfo di Marc Marquez in Giappone che ha incoronato il pilota Honda col suo settimo mondiale Dovizioso e Rossi si...

MotoGP Australia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8 : Tre italiani nei primi quattro (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8) della lista dei migliori tempi del venerdì sono un buon presagio per il weekend sulla pista di Pillip Island, teatro domenica del Gp d'Australia, terz'ultima prova del Mondiale MotoGP. Andrea Iannone con la Suzuki ha fatto meglio di tutti nelle seconde libere, precedendo di 160 millesimi Danilo Petrucci con la Ducati Pramac, di 223 l' 'intrusò ...

Griglia di partenza MotoGP/ Gp Australia 2018 - sfida per la pole position a Phillip Island : Griglia di partenza MotoGp, GP Australia 2018 Phillip Island: la battaglia per la pole position sull’affascinante circuito, per spezzare il dominio di Marquez(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:00:00 GMT)

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY qualifiche live : pole position e tempi (Gp Australia 2018) : Diretta MotoGp qualifiche e prove libere FP3 e FP4 del Gp Australia 2018 Phillip Island live: cronaca e tempi delle sessioni in programma (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 01:15:00 GMT)

MotoGP oggi - GP Australia 2018 : qualifiche. A che ora iniziano e come vederle in diretta e differita su Sky e TV8 : A Phillip Island è tempo di guardare i cronometri! Sono in arrivo le qualifiche del GP d’Australia 2018 del Motomondiale. Le tre classi si sfideranno per conquistare la pole position sullo splendido tracciato nello stato di Victoria, per un sabato di grande importanza, specialmente per Moto2 e Moto3 che vedono i rispettivi titoli iridati ancora in bilico. Nella classe regina, invece, vedremo se Marc Marquez vorrà continuare da ...

MotoGP - GP Australia 2018 : domani la gara. Programma - orari e tv : domani, domenica 27 ottobre, andrà in scena il Gran Premio d’Australia 2018, diciassettesima e terzultima tappa del Motomondiale. Si corre sulla pista di Phillip Island, uno dei tracciati più apprezzati da piloti ed appassionati per lo scenario mozzafiato e per il lay-out molto selettivo che permette diverse interpretazioni di traiettoria e dunque favorisce i sorpassi. Negli ultimi anni abbiamo sempre assistito a delle gare molto ...

MotoGP – Valentino Rossi si sfoga in Australia - il Dottore dubita dei giapponesi : “ho parlato con dei pezzi grossi della Yamaha” : Il duro sfogo di Valentino Rossi a Phillip Island al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Australia Prima giornata di prove non troppo soddisfacente per Valentino Rossi in Australia: il Dottore ha chiuso al decimo posto sia le Fp1 che le Fp2 sul circuito di Phillip Island, con un pizzico di fatica che ormai lo accompagna da tempo in sella alla M1. AFP/LaPresse Nel post libere, il nove volte campione del mondo ha ...

MotoGP - GP Australia 2018. Canguri - gabbiani e cigni in pista : Phillip Island diventa uno zoo nelle prove libere : Il circuito di Phillip Island, situato nella regione di Victoria, ha assunto il suo aspetto attuale dopo un restyling ultimato nel 1988. È una pista fantastica, probabilmente una delle più belle ...

Andrea Iannone - GP Australia MotoGP 2018 : “Mi preoccupa la costanza nell’arco della gara” : Andrea Iannone ha stampato il miglior crono nella prima giornata di prove libere del GP d’Australia della MotoGP, ma a sportmediaset.mediaset.it l’italiano è cauto nelle previsioni per la domenica, tentando così di sfilarsi dallo scomodo ruolo di favorito per la vittoria. Così il pilota della Suzuki sul confronto col passo degli avversari: “Stiamo con i piedi per terra prima di parlare di pole o vittoria. In classifica siamo ...

MotoGP - GP Australia 2018 : frattura alla caviglia destra per Cal Crutchlow. Weekend già finito per il pilota della LCR Honda : Lo si era intuito dalla reazione poco dopo la caduta che non si trattava di un colpo di poco conto, quello ricevuto dal britannico Cal Crutchlow, pilota della LCR Honda, finito a terra nel corso delle prove libere 2 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro, scivolato rovinosamente in curva-1, ha riportato la frattura della caviglia destra (come riporta gpone.com) e dovrà essere operato. Difficile ...