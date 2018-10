MotoGP | GP Australia 2018 Alex Rins fa l' autostop nelle prove libere | Jack Miller gli dà

MotoGP Australia 2018 - Marquez ancora davanti a tutti : La MotoGP arriva in Australia sul circuito di Phillip Island ma, dopo due giorni di predominio italiano con Andrea Iannone a spuntarla è ancora una volta lui, il sette volte campione del mondo. A dare ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Il nostro risultato non è veritiero ma a Phillip Island fatichiamo” : Un po’ l’arrivo della pioggia e un po’ la scarsa confidenza con un tracciato particolare come Phillip Island (Australia) hanno reso la vita difficile ad Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati, infatti, non è andato oltre il nono tempo delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro di Borgo Panigale non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle condizioni particolari ...

Valentino Rossi - GP Australia MotoGP 2018 : “Il passo è buono ma puntare al podio non sarà facile” : Valentino Rossi non fa drammi al termine delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, settimo al termine del time-attack a Phillip Island, è stato condizionato dall’arrivo della pioggia nel Q2 che lo ha un po’ frenato nel suo darsi in pista. Il “46”, notoriamente, fa un po’ più fatica ad interpretare queste condizioni così particolari, non fidandosi ...

GP Australia. Da Crutchlow a Lorenzo - quanti piloti infortunati in MotoGP : una frattura complessa alla caviglia destra con tre rime di frattura, cioè rotta in tre punti, quella che mette k.o. Cal Crutchlow fino alla fine di questa stagione. Il pilota della Honda è caduto ...

MotoGP – Iannone mastica amaro in Australia : “le giornate come oggi pesano - ma posso essere contento” : Le parole di Andrea Iannone al termine delle qualifiche del Gp d’Australia: il pilota Suzuki non nasconde la sua delusione a Phillip Island E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Australia: lo spagnolo, campione del mondo 2018, ha conquistato la pole position sul circuito di Phillip Island, seguito da Vinales e Zarco. Deve accontentarsi del quarto tempo Andrea Iannone, che ha disputato un weekend impeccabile, sempre davanti ...

MotoGP - GP Australia - Zarco e i rischi in qualifica : 'Avevo paura' : Terza casella in griglia a Phillip Island per Johann Zarco , che riesce a piazzarsi del campione del mondo 2018 di MotoGP Marc Marquez e della Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: "E' stato difficile girare con il tracciato in queste condizioni, vedevo la pioggia ma sapevo che la pista potesse ...

