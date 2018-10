MotoGp – Crutchlow operato a Melbourne | ma dovrà tornare sotto i ferri Ritorno in moto

MotoGp – Crutchlow si fa male in Australia - la moglie lo raggiunge ‘al volo’ : il messaggio social di Lucy : Brutta caduta per Cal Crutchlow a Philipp Island, la moglie del pilota vola da lui in Australia: il messaggio di Lucy sui social Nella caduta di questa mattina, Cal Crutchlow ha rimediato tre fratture alla gamba destra che hanno interessato la tibia del pilota e i suoi due malleoli. L’inglese ha subito un intervento a Melbourne e per questo si è reso necessario l’arrivo della moglie Lucy in Australia. Dopo aver appreso la ...

MotoGp - Crutchlow e quell’ironica provocazione a Marquez : “avrebbe potuto lasciarmi vincere la gara” : Il pilota della Honda avrebbe voluto che Marquez gli avesse lasciato la vittoria dopo la caduta di Dovizioso a Motegi Nella giornata di Marc Marquez, c’è gloria anche per Cal Crutchlow che si prende un ottimo secondo posto nel Gp di Motegi. Felicità e soddisfazione per il pilota della Honda LCR, abile a sfruttare la caduta di Dovizioso per ottenere la piazza d’onore dietro il nuovo campione del mondo. AFP/LaPresse Intervenuto ...

MotoGp – Crutchlow secondo a Motegi - Willow guarda la gara appena sveglia : il dolce VIDEO della figlia di Cal : Willow guarda appena sveglia il Gp di Giappone: la figlia di Cal Crutchlow si gusta in tv la gara di MotoGp e fa una dichiarazione d’amore al suo papà Cal Crutchlow è stato impegnato in questo weekend in Giappone, dove si è svolto il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il pilota inglese si è piazzato sul secondo gradino del podio, rimanendo dietro solo a Marc Marquez, vincitore a Motegi del suo settimo titolo ...

MotoGp - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...

MotoGp – Marquez su di giri - Crutchlow fiero e Rins obiettivo : le prime impressioni del neo campione del mondo e dei suoi colleghi a Motegi : Marquez parla per la prima volta da campione del mondo per la settima volta, Crutchlow e Rins lo seguono sul podio: le prime impressioni dei piloti più veloci in Giappone Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia don Dovizioso, che sul ...

LIVE MotoGp - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Marc Marquez vince gara e titolo - Dovizioso cade sul più bello. Rossi 4° dietro a Crutchlow e Rins : ... @MotoGP, October 21, 2018 ARRIVO Marc Marquez vince in solitaria il GP del Giappone e si laurea per la quinta volta campione del mondo della MotoGP!!! Secondo Crutchlow terzo Rins, quarto Rossi, ...

MotoGp – Che ridere a Motegi : la maglietta del fan di Crutchlow è… esilarante [VIDEO] : A Motegi un fan pazzo d’amore per Cal Crutchlow: la t-shirt indossata in tribuna è davvero esilarante Sono attualmente in corso le qualifiche del Gp del Giappone: a Motegi, solitamente, si incontrano tantissimi fan curiosi, ma ad attirare l’attenzione durante le Fp4 della weekend giapponese è stato un tifoso tutt’altro che asiatico. Pazzo di gioia al passaggio del suo pilota preferito, il fan in questione sfoggiava una ...

MotoGp - Pagelle GP Aragon 2018 : per Marc Marquez doppio successo - Dovizioso le prova tutte - Rossi fa quello che può - Lorenzo e Crutchlow male : Il Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP consacra Marc Marquez che vince davanti al pubblico spagnolo ed è sempre più vicino al titolo del Mondiale MotoGP. La gara ha visto diversi colpi di scena ed errori pesanti, con la sorpresa Suzuki e, la meno sorprendente brutta domenica delle Yamaha. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della gara del MotorLand. Pagelle GP Aragon 2018 Marc Marquez (HONDA) – VOTO 10: Il campione del mondo in ...