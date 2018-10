MotoGp Australia | qualifiche | in pole c’è sempre Marquez | Iannone primo italiano

GP Australia. Da Crutchlow a Lorenzo - quanti piloti infortunati in MotoGp : una frattura complessa alla caviglia destra con tre rime di frattura, cioè rotta in tre punti, quella che mette k.o. Cal Crutchlow fino alla fine di questa stagione. Il pilota della Honda è caduto ...

MotoGp - Iannone mastica amaro in Australia : 'le giornate come oggi pesano - ma posso essere contento' : il pilota Suzuki non nasconde la sua delusione a Phillip Island E' Marc Marquez il poleman del Gp d'Australia: lo spagnolo, campione del mondo 2018, ha conquistato la pole position sul circuito di Phillip Island

MotoGp – Valentino Rossi vede il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche in Australia : "ecco la cosa positiva di oggi" : Valentino Rossi non troppo soddisfatto a Phillip Island dopo le qualifiche del Gp d'Australia: il Dottore spera nel bel tempo per la gara di domani Marc Marquez ha ancora un'incredibile fame di vittoria, nonostante il titolo mondiale conquistato la scorsa settimana in Giappone. E' lo spagnolo della Honda il poleman del Gp d'Australia: Marquez ha conquistato la pole position sul circuito di Phillip Island

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp/ Gp Australia 2018 : pole di Marquez - 7° Valentino Riossi : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Australia 2018 Phillip Island: la battaglia per la pole position sull'affascinante circuito, tutti contro Marquez.

MotoGp – Iannone mastica amaro in Australia : "le giornate come oggi pesano - ma posso essere contento" : Le parole di Andrea Iannone al termine delle qualifiche del Gp d'Australia: il pilota Suzuki non nasconde la sua delusione a Phillip Island E' Marc Marquez il poleman del Gp d'Australia: lo spagnolo, campione del mondo 2018, ha conquistato la pole position sul circuito di Phillip Island, seguito da Vinales e Zarco. Deve accontentarsi del quarto tempo Andrea Iannone, che ha disputato un weekend impeccabile, sempre davanti

MotoGp - GP Australia - Zarco e i rischi in qualifica : 'Avevo paura' : Terza casella in griglia a Phillip Island per Johann Zarco , che riesce a piazzarsi del campione del mondo 2018 di MotoGP Marc Marquez e della Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: "E' stato difficile girare con il tracciato in queste condizioni, vedevo la pioggia ma sapevo che la pista potesse ...

MotoGp Australia : ancora Marquez - è pole. Rossi settimo : PHILLIP ISLAND - Marc Marquez non si ferma: con il tempo di 1:29.199, lo spagnolo della Honda, che la scorsa settimana si è laureato campione del mondo, conquista la pole della MotoGp in Australia. Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha e per Johann Zarco con la Tech3, mentre Andrea Iannone con la Suzuki deve accontentarsi del ...

MotoGp – Stoner tra rimproveri e consigli alla Ducati : "non competitivi in Australia? Non è vero!" : Casey Stoner non crede nella non competitività della Ducati sul circuito di Phillip Island: l'australiano tra consigli e rimproveri E' Marc Marquez il poleman del Gp d'Australia: lo spagnolo della Honda, fresco vincitore del titolo Mondiale grazie al successo della scorsa settimana in Giappone, ha conquistato la pole sul circuito di Phillip Island, seguito da Vinales e Zarco. Bisogna andare fino alla terza fila per

MotoGp - in Australia 'pole' di Marquez davanti a Vinales : Marc Marquez, già confermato campione del mondo della MotoGp in Giappone, non per questo ha chiuso... il gas: lo spagnolo della Honda ha ottenuto la pole position anche a Phillip Island, sesta gara della stagione, e in Australia partirà dalla

MotoGp - la griglia di partenza del GP di Australia 2018 : 1° M. Marquez 2° M. Vinales 3° J. Zarco 4° A. Iannone 5° A. Rins 6° J. Miller 7° V. Rossi 8° D. Petrucci 9° A. Dovizioso 10° H. Syahrin 11° P. Espargaro' 12° A. Bautista 13° K. Abraham 14° ...

MotoGp – Rins costretto a fare l’autostop in Australia : il gesto di Miller è da applausi [VIDEO] : Rins fa l’autostop nelle Fp3 del Gp d’Australia: Miller sorprendente, l’Australiano si ferma e dà un passaggio al collega della Suzuki E’ terminato il sabato in pista a Phillip Island. Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gp d’Australia, seguito in prima fila da Vinales e Zarco, mentre Rossi e Dovizioso partiranno dalla terza fila, rispettivamente dalla settima e nona casella in griglia. Nella ...