Moto3 – Jorge Martin in pole in Australia | Bezzecchi in fondo alla griglia di Phillip

Classifica Mondiale Moto3 2018 : Marco Bezzecchi riapre tutto - -1 dal leader Jorge Martin : Marco Bezzecchi ha riaperto il Mondiale Moto3 2018 grazie alla stupenda vittoria conquistata nel GP del Giappone. Il centauro italiano ha sfruttato al meglio la caduta di Jorge Martin e ora si è portato a un solo punto di distacco dallo spagnolo in Classifica generale quando mancano tre gare al termine della stagione. Anche Fabio Di Giannantonio è ancora in lizza per il titolo iridato visto che si trova a 29 lunghezze dall’iberico. Di ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : Marco Bezzecchi riapre il Mondiale! Vittoria a Motegi - Jorge Martin cade : Marco Bezzecchi ha clamorosamente riaperto il Mondiale di Moto3. Il centauro della Prustel GP ha infatti vinto il GP del Giappone (terzo trionfo in campionato) e ha approfittato al meglio del ritiro di Jorge Martin: ora lo spagnolo ha solo un punto di vantaggio sul pilota italiano quando mancano tre gare al termine della stagione. Sembrava tutto finito dopo la caduta all’ultima curva nel GP di Thailandia e invece un nuovo colpo di scena ha ...

Moto3 - GP Giappone 2018 : Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio lanciano il guanto di sfida a Jorge Martin : E dopo la Thailandia il Giappone. Il Circus delle due ruote torna in scena in questo weekend e lo farà in uno dei round tradizionali del calendario iridato. A Motegi si prospetta una tre giorni ricca di emozioni e in cui i risvolti mondiali saranno molto importanti in tutte e tre le classi. Nella minima cilindrata si è reduci dal convulso GP di Buriram dove l’incertezza ha regnato sovrana fino all’ultimo giro. La caduta di Marco ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : Marco Bezzecchi - è il tuo momento! Gara cruciale con Jorge Martin acciaccato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto3. Sul tracciato di Buriram i centauri della minima cilindrata si affronteranno per contendersi il meglio possibile. Una pista “Stop&Go” che sarà teatro della sfida tra il nostro Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin. Il centauro italiano, dalla pole position, cercherà di sfruttare le problematiche fisiche dell’iberico per recuperare punti importanti ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Jakub Kornfeil il migliore davanti a Bezzecchi. Jorge Martin conclude sedicesimo : Nella prima sessione delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale di Moto3 2018, è stato il ceco Jakub Kornfeil il più veloce con la sua KTM del Team Redox PruestelGP (1’43″415). Kornfeil ha preceduto il compagno di squadra Marco Bezzecchi (1’43″692) e l’altro italiano del Team Leopard Racing Lorenzo Dalla Porta, in sella alla Honda, con il tempo di 1’43″885. Una ...

Moto3 - Jorge Martin sfrutta ogni occasione ed allunga nel Mondiale - ma Marco Bezzecchi ha le carte in regola per contrastarlo fino all’ultimo : Il Gran Premio d’Aragon, quindicesimo round del Mondiale Moto3, è andato in archivio ed ora mancano solo cinque gare alla fine di una stagione che si preannuncia incerta ed entusiasmante fino alla bandiera a scacchi di Valencia. Lo spagnolo del Team Gresini Jorge Martin ha conquistato il suo sesto successo stagionale ed ha così rafforzato la sua leadership nella classifica iridata, che ora conduce con 13 lunghezze di vantaggio ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : Jorge Martin per allungare nel Mondiale - Bezzecchi spalle al muro. Si parte con il warm-up : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato iberico si prospetta il solito confronto Italia-Spagna. Jorge Martin, dopo aver ottenuto la nona pole stagionale, è il grande favorito per la vittoria di tappa. Il leader del campionato vuol approfittare del round di casa per allungare nella graduatoria generale nei confronti di Marco Bezzecchi. Il ...

