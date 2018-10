MOSTRO DI FOLIGNO | LUIGI CHIATTI CHIEDE SCUSA L' errore di mettersi tra i buoni

Il MOSTRO di Foligno chiede scusa : "Mi dispiace, vi chiedo umilmente scusa con il cuore in mano. Oggi, sono una persona molto diversa, che non si riconosce in quella descritta dai mass-media". E' questo un passaggio che Luigi Chiatti, ...

MOSTRO di Foligno - la mamma di una vittima dopo le scuse : "Non lo odio - ma non torni libero" : Luigi Chiatti ha inviato una lettera per chiedere scusa alle famiglie. Ma la madre di Lorenzo Paolucci non ci sta: "Fu lui a dire nel processo che lo avrebbe rifatto in caso di ritorno alla libertà"

Il MOSTRO di Foligno : "Non vi chiedo di perdonarmi - ma da un evento tragico si può trarre qualcosa di positivo" : "Oggi, sono una persona molto diversa, che non si riconosce in quella descritta dai mass-media, che bisogna riconoscere svolgono il loro preziosissimo lavoro ma che, non avendo avuto contatti diretti con me, anche per una mia scelta che fino ad oggi ho voluto fare per rispetto di tutti, hanno proiettato sempre la stessa immagine cristallizzata di me". È un passaggio della lettera all'Unione Sarda di Luigi Chiatti, colui che si ...