Momenti di spavento in Inghilterra | crolla l’elicottero del Presidente del Leicester

(Di sabato 27 ottobre 2018) Paura nei pressi del King Power Stadium: si schianta l’elicottero deldeldi paura e terrore nel Regno Unito: un terribile incidente ha creato il panico attorno al mondo del calcio britannico e non solo. L’elicottero deldelsi è schiantato proprio fuori dal King Power Stadium. Non si hanno ancora notizie certe riguardo le condizioni dei passeggeri e del pilota, a non è escluso che a bordo, oltre ilVichai Srivaddhanaprabha, ci fossero altri dirigenti del team. Fumo e fiamme alte rendono lo scenario vicino allo stadio deldavveroso. TheCity chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! – pic.twitter.com/bXX4CbwGFv — Liam Edwards (@Ed_7991) 27 ottobre 2018 L'articolodiinl’elicottero deldel ...