Milano | rapina gioielleria | arrestato a Fiumicino

Milano : polizia ferma 35enne per rapina : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - La polizia ha fermato a Milano un cittadino brasiliano di 35 anni, responsabile di rapina. L'uomo lo scorso settembre era stato sorpreso in un supermercato di viale Bezzi a rubare tra gli scaffali, mentre nascondeva la merce in una grossa borsa. Arrivato all'uscita, era

Milano - 5 donne picchiate e derubate in poche ore : presi i rapinatori della Bmw : In manette 2 pregiudicati che scorrazzavano nell'hinterland e prendevano di mira le vittime che casualmente incontravano per strada: 3 sono finite all'ospedale

Milano - abusi e rapina ai danni di una 17enne - ricercato nordafricano : Tentata violenza sessuale e rapina avvenuta all"alba della scorsa domenica ai danni di una ragazzina di 17 anni a Milano. L"adolescente, una giovane peruviana, si era da poco separata da un"amica dopo una serata trascorsa in un locale quando, all"altezza di via Boncompagni, è stata sorpresa alle spalle da uno straniero, un nordafricano secondo quanto emerso dai primi racconti.L"uomo l"avrebbe afferrata con forza e trascinata fino ai giardinetti ...

Milano - 70enne rapinata e violentata : fermato 40enne : È stato eseguito in queste ore a Mantova il fermo di un cittadino romeno di 40 anni ritenuto l'autore della violenza sessuale e della rapina ai danni di una donna di 70 anni. I fatti risalgono allo scorso 21 settembre in zona Comasina a Milano, quando l'anziana stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa.L'aggressore riuscì a far perdere le proprie tracce, ma la svolta nelle indagini è arrivata poche ore fa, quando il presunto ...

Milano - anziana rapinata e stuprata in casa : fermato un 42enne : Un cittadino romeno di 42 anni è stato fermato dalla polizia di Stato con l'accusa di essere l' autore della violenza sessuale e della rapina commessa il 21 settembre scorso ai danni di donna di 70 ...

Milano - mandò un anziano in coma a forza di pugni : rapinatore condannato a 11 anni : Chestor Caldararu fu arrestato anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. E' imputato per altre due aggressioni simili

Milano : polizia arresta rapinatore seriale di farmacie : Milano, 27 set. (AdnKronos) - La squadra mobile della questura di Milano ha eseguito il fermo di un rapinatore seriale di farmacie riconoscendolo con il nuovo software Sari, Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini. Il rapinatore è M.D., 39 anni, pluripregiudicato, ritenuto l'autore di tr