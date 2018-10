Milano | inaugura parco Biblioteca degli Alberi | polmone verde sempre aperto 3

Milano : inaugura parco Biblioteca degli Alberi - polmone verde sempre aperto (2) : (AdnKronos) - "Biblioteca degli Alberi rappresenta il completamento della rigenerazione di uno dei più ampi scali ferroviari trasformati dal dopoguerra ad oggi - spiega Manfredi Catella -. Ci sono voluti molti anni dall’avvio - nel 2005 - e il lavoro di decine di migliaia di persone ed aziende, in u

Milano : inaugura parco Biblioteca degli Alberi - polmone verde sempre aperto : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - E' stato inaugurato Biblioteca degli Alberi, il nuovo parco pubblico di Milano, il terzo per dimensione nel centro città. Disegnato dallo studio Inside Outside|Petra Blaisse di Amsterdam, è stato realizzato da Coima che, a giugno 2015, è subentrata al Comune di Milano n

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti (2) : (AdnKronos) - Per attivare il percorso di ricerca è possibile scrivere una mail all’indirizzo WeMi.tatecolfbadanti@comune.Milano.it oppure ci si può rivolgere al numero 0288458041 nei seguenti orari: il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17 e il

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti (3) : (AdnKronos) - Il nuovo servizio consentirà ai lavoratori di iscriversi anche al Registro territoriale delle Assistenti familiari istituito da Regione Lombardia con l’obiettivo di valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle person

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Un servizio gratuito pensato per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, facilitando le famiglie nella ricerca di un collaboratore domestico e garantendo un servizio di qualità. Apre oggi a Milano, in via Statuto 15, WeMi tate/colf/badanti, lo sportello de

Milano - Faema inaugura casa per professionisti e amanti del caffè : Milano, 24 ott., askanews, - Faema, marchio di macchine professionali per caffè espresso e tra gli ambasciatori del made in Italy nel mondo, ha inaugurato ieri sera in via Forcella 7, in zona Tortona, ...

Milano : inaugurata mostra su Anni di piombo : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - inaugurata a Milano, presso la biblioteca 'Aldo GiAnni' del III reparto mobile della Polizia di via Cagni, la mostra 'Vi.Te-Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo', organizzata dall'Associazione italiana vittime del terrorismo. L'esposizione "propone una serie

Milano - inaugurata la mostra della Polizia su terrorismo e anni di piombo : inaugurata alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Cagni, a Milano, la mostra intitolata 'Vi.Te-Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo' organizzata dall'...

Pobeda Airlines inaugura il collegamento tra gli Aeroporti di Milano Bergamo e San Pietroburgo : ... «Il lancio del nuovo volo tra Milano Bergamo e San Pietroburgo dimostra l'interesse reciproco tra una delle città più europee della Russia e l'economia dinamica della Lombardia. Lo dimostra la ...

Laudamotion inaugura collegamento tra Milano-Bergamo e Vienna : Orio al Serio, 1 ott., askanews, - La compagnia aerea austriaca Laudamotion ha annunciato l'apertura del collegamento tra gli aeroporti di Milano-Bergamo, Orio al Serio, e Vienna. Il volo verrà ...

Gruppo Cap inaugura nuovo hub all'Idroscalo di Milano : all'Idroscalo di Milano è stata inaugurata Salazzurra, un nuovo Centro di Ricerche e innovazione del Gruppo Cap , gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Madrina ...

Gruppo Cap inaugura nuovo hub all’Idroscalo di Milano : Milano, 29 set. (AdnKronos) - all’Idroscalo di Milano è stata inaugurata Salazzurra, un nuovo Centro di Ricerche e innovazione del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Madrina della serata, la conduttrice Licia Colò che in occasione della Notte dei R

Gruppo Cap inaugura nuovo hub all’Idroscalo di Milano : Milano, 29 set. (AdnKronos) – All’Idroscalo di Milano è stata inaugurata Salazzurra, un nuovo Centro di Ricerche e innovazione del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Madrina della serata, la conduttrice Licia Colò che in occasione della Notte dei Ricercatori ha ribadito l’importanza dell’acqua al fine di un utilizzo consapevole con meno sprechi possibili. Una ...

Milano. Inaugurato il nuovo Parco della Torre al quartiere Bicocca : Una grande area giochi, un’area cani, un campo da basket, uno skate park e oltre 170 alberi. Ha tutte le