Milano | due adolescenti violentate da immigrati | ma si erano inventate tutto

Milano - 'un nero ci ha violentate' : la denuncia choc di due 15enni - poi si scopre la verità : Sfruttando l'onda emotiva degli ultimi terribili casi di cronaca, come quello della povera Desirée a Roma , hanno raccontato di essere state violentate da immigrati per coprire loro problemi personali, salvo poi fare retromarcia solo quando sono state messe ...

Milano : Suv sperona auto - due ferite - pirata della strada in fuga : Milano , 27 ott. (AdnKronos) - E' di due giovani donne ferite il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte a Milano . Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 3, un' auto guidata da una 33enne stava percorrendo viale Monza in direzione della periferia quando, all’altezza dell’incrocio con

Milano - a figlia di due padri Tribunale riconosce il papà non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconosce re alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

Milano - minorenni denunciano due casi di stupro : “Erano immigrati”. Ma crollano dopo mesi d’indagini : “Tutto inventato” : Due distinti casi di stupro: le vittime minorenni, gli autori degli “uomini di colore”. Ma le ragazze avevano inventato tutto, in un caso per il timore di essere rimasta incinta e nell’altro per il rischio di aver contratto malattie. E ora dovranno rispondere entrambe di simulazione di reato, mentre le inchieste per le due violenze sessuali inesistenti sono state archiviate. È quanto ha accertato la procura di Milano negli ...