Milan | Maldini | “avanti con fiducia”

Milan e Gattuso a rapporto da Leonardo e Maldini : "Champions per forza" : Le parole di ieri sera di Paolo Maldini sottolineano due aspetti chiave della delicatissima fase del Milan: si va avanti con fiducia, senza dimenticare le belle prestazioni rossonere viste fino al ...

Milan - lo sfogo di Maldini ed il faccia a faccia con la squadra : Paolo Maldini ha parlato del momento no del Milan di Gattuso, rispondendo ad un tifoso molto nervoso per le ultime prestazioni sottotono Paolo Maldini non si dà per vinto e conferma la fiducia che c’è all’interno di Casa Milan in merito al proseguo della stagione. L’annata è iniziata malissimo, ma la zona Champions a detta di Maldini è ancora alla portata. Il dirigente ed ex capitano rossonero, ha risposto ad un tifoso ...

Milan - Maldini : “Dopo il sesto posto - ci siamo dati un obiettivo” : Intervenuto in occasione della serata organizzata all’Istituto dei Tumori di via Venezian dal professor Enrico Regalia, responsabile del centro trapianti di fegato e presidente del locale Inter Club, Paolo Maldini, direttore per lo sviluppo strategico dell’area sport del Milan, è tornato sul derby di Milano perso contro l’Inter è la sconfitta di ieri contro il […] L'articolo Milan, Maldini: “Dopo il sesto posto, ci ...

Milan - Maldini : "Derby? Capisco la delusione - ma l'obiettivo resta il 4° posto" : "Il derby lo abbiamo giocato male, è vero, e comprendo perfettamente la grande delusione per la partita di coppa. Però si va avanti con la fiducia che ci animava prima di queste due sconfitte ...

Milan - dirigenza vicina alla squadra : Leonardo e Maldini a Milanello : La parola d’ordine in casa Milan è “vietato demoralizzarsi”. Dopo la sconfitta di ieri contro il Betis, seguita a quella nel derby contro l’Inter, Leonardo e Maldini si sono presentati a Milanello per far sentire alla squadra la presenza della società e invogliarla a guardare avanti con fiducia. I due dirigenti stamattina hanno osservato l’allenamento e hanno voluto mostrare al gruppo tutto il loro supporto, ...

Milan - lungo confronto tra Leonardo e Maldini : I due hanno analizzato non solo la debcle di ieri ma tutte le difficoltà del Diavolo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport.

Inter-Milan - Zanetti : «Tutti vogliono giocare il Derby - Maldini una leggenda» : Javier Zanetti, intervistato da Sky Sport nel pre-gara di Inter-Milan, ha parlato di Maldini e di Beppe Bergomi

Milan - Maldini è l'uomo derby : 56. Più di tutti i titolari di oggi messi insieme : Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ripercorre i momenti migliori e quelli meno brillanti dell'attuale Direttore Sviluppo Strategico del club. Paolo Maldini, ...

Milan - Maldini recordman di presenze nel derby : Sono 56 le presenze di Maldini nei derby di Milano, sottolinea la Gazzetta dello sport . La prima risale al dicembre del 1985. L'attuale dirigente rossonero ha un numero di stracittadine maggiore rispetto alla somma di tutti i 22 che si sfideranno domenica sera.

Milan - parla Shevchenko : 'Con Leo e Maldini c'è serenità. Gattuso? E' all'altezza - su Icardi-Higuain...' : Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan , ora commissario tecnico dell' Ucraina , parla a Sky Sport , partendo dalla nuova proprietà rossonera: 'Adesso c'è una grande serenità con l'arrivo del nuovo proprietario: è cambiata la dirigenza, sono arrivati Leonardo e Paolo Maldini. Vedo una certa ...

Milan - Maldini fa sognare i tifosi : "Ibrahimovic sarebbe perfetto" Raiola nega : Il Milan di Gennaro Gattuso ha trovato linfa nuova grazie ad una ritrovata serenità societaria ma soprattutto grazie a Gonzalo Higuain che era il terminale offensivo che mancava alla squadra rossonera per fare il definitivo salto di qualità. Il passaggio di proprietà da Yonghong Li al fondo americano Elliott ha sancito la rinascita di uno dei club più gloriosi del mondo che con Leonardo-Scaroni-Maldini ha trovato stabilità e tante certezze per ...

Suso : Maldini leggenda da soggezione - il Milan gioca come la Spagna - Calcio : La Spagna è una delle migliori selezioni al mondo, per me è un premio enorme'. Sulle sue qualità, poi aggiunge: 'So come giocare a Calcio, ogni step della mia carriera mi ha insegnato delle cose. ...

Milan - Maldini apre ad Ibrahimovic ed infiamma i tifosi su Paquetà : Paolo Maldini a tutto tondo sul calciomercato del Milan, da Ibrahimovic a Paquetà, il club rossonero si prepara a far sognare i tifosi Paolo Maldini è stato ospite del Festival dello Sport in questi giorni. Il dirigente del Milan è stato interpellato in merito a diversi argomenti che riguardano il club rossonero, sopratutto sul calciomercato che già da questo mese di ottobre sta infiammando le cronache ed anche i tifosi che fremono in ...

Milan - Maldini a tutto campo 'Gattuso ha nostra fiducia - è cresciuto molto' : Era un visionario: ricordo che ci guardavamo straniti quando ci diceva che saremmo diventati il miglior club del mondo. Farà bene con il Monza. Mi ha sorpreso questa sua scelta ma sono certo farà ...