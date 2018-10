Milan | idea Wenger per il dopo Gattuso | le ultime

Milan - Gattuso sempre più a rischio. Tra Conte e Donadoni spunta l idea Wenger : MilanO - La posizione di Rino Gattuso è sempre più complicata. La sconfitta casalinga con il Betis Siviglia in Europa League, arrivata quattro giorni dopo il bruciante ko nel derby in pieno recupero, ...

Milano. Morto Roberto Renzi ideatore di Tiramolla e Akim : Cultura in lutto. E’ Morto a Milano il giornalista e fumettista Roberto Renzi. E’ stato ideatore di Tiramolla e Akim.

Milan - Montolivo saluta. Clamorosa idea Monza? : Milan– L’indiscrezione lanciata da calciomercato.com è di quelle clamorose. Riccardo Montolivo lascerà sicuramente il Milan a fine stagione, al termine del suo contratto, ma quello che sorprende è la probabile futura destinazione del centrocampista italiano. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani infatti stanno valutando l’ingaggio dell’ex viola per il nuovo corso del Monza, iniziato la scorsa […] L'articolo Milan, Montolivo saluta. ...

Milan - pazza idea Ibrahimovic a gennaio : ecco perchè si può… : idea Ibrahimovic- Il Milan strizza l’occhio ad Ibrahimovic e apre ad un clamoroso ritorno in rossonero dell’attaccante in vista della prossima sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, la nuova avventura in rossonero dell’attaccante svedese potrebbe realizzarsi sottotraccia come avvenuto per lo storico trasferimento di David Beckham. Un nuovo capitolo Ibrahimovic ...

Milan - pazza idea Ibrahimovic : può tornare a gennaio : Gattuso vuole un altro centravanti e pensa a Zlatan, che oggi compie 37 anni e riceve gli auguri dall'Inter e dai rossoneri...

La mostra Giulio Paolini. Del bello ideale dal 26 ottobre a Milano : Dal 26 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019 la Fondazione Carriero presenta Giulio Paolini. Del bello ideale, a cura di Francesco Stocchi, mostra dedicata a uno dei massimi esponenti dell’arte concettuale, con interventi della scenografa Margherita Palli, organizzata in stretta collaborazione con l’artista. Dopo la mostra Sol LeWitt. Between the Lines dedicata all’esplorazione dei confini dell’artista americano in relazione all’architettura, ...

Dudek : "Il balletto sui rigori di Istanbul contro il Milan? Fu un'idea di Carragher" : Una notte che tutti i tifosi milanisti non dimenticheranno mai. 25 maggio del 2005, Istanbul, finale di Champions. Maldini in gol dopo pochi secondi, il 3-0 perfetto del primo tempo e qui sei minuti ...

Milan - l orgoglio di Gattuso 'Ho l idea giusta' : MilanO. Gattuso li difende a oltranza, secondo la legge di spogliatoio: non è l'ora dei processi sommari, semmai quella del riscatto, e l'allenatore si sta assumendo anche responsabilità non sue. Ma ...

Olimpiadi 2026 – Non c’è l’accordo - bocciata la candidatura di Milano-Torino-Cortina! Fontana non ci sta : l’idea che salverebbe la situazione : Giorgetti stronca la candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, Fontana apre all’unico scenario possibile: le parole del Presidente della Regione Lombardia Dopo la bocciatura della candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, la politica e lo sport si ribellano. C’è chi è d’accordo con la decisione presa dal Governo e dal Coni e chi non lo è. Dopo le parole perentorie del sottosegretario alla ...

Europa League - nel Milan spazio ai nuovi arrivati : chance importanti per far cambiare idea a Gattuso : Milan alle prese con la prima in Europa League in casa del Dudelange, Gattuso schiererà molti dei nuovi arrivi estivi Dopo la prestazione scialba di Cagliari, in casa Milan sembrano essere un po’ tutti sul banco degli imputati. Si sono salvati solo Donnarumma, Kessiè ed Higuain in terra sarda, dunque Gattuso sta pensando a qualche cambiamento. I nuovi arrivati potrebbero avere una ghiotta chance per guadagnarsi un posto da titolari ...

Biglia é pronto a giocarsi al Milan : dall'idea rinnovo alla ricerca di un vice : Così importante nell'economia del gioco da essere in trattativa per un possibile prolungamento del contratto in scadenza nel 2020 , con l'obiettivo di spalmare l'ingaggio e alleggerire il monte ...

Idolo Kakà - clausola e fattore Leo : chi è Pedro - l'ultima idea verdeoro del Milan : Nel 2017 si è affacciato nel mondo dei grandi con le prime reti: 2 in campionato in 15 partite, una in 5 di Copa Sudamericana. Poi l'exploit, nel 2018 : 10 reti e 2 assist in 19 del massimo ...

Milan - Biglia ‘non funziona’ : idea nuovo modulo per Gattuso : La partita contro il Napoli ha fornito le prime indicazioni a Rino Gattuso. Il tecnico del Milan, dopo la sconfitta al San Paolo, sarebbe rimasto molto poco soddisfatto della prestazione offerta da Lucas Biglia e starebbe pensando a delle contromosse tattiche già a partire dalla sfida contro la Roma. Milan-Roma, Biglia verso l’esclusione? Gattuso pensa al 4-2-3-1 Apparso fuori condizione nel match contro il Napoli, Biglia potrebbe essere ...